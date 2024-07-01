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諸羅建城320周年 嘉義市今慶恢復升格省轄市線上抽i15
今天7月1日是嘉義市恢復升格為省轄市的日子，今年也是諸羅建城320周年，為慶祝兩項重要紀念日，只要到市長黃敏惠「勇媽阿惠-黃敏惠」粉專留言「慶祝嘉義市升恢復升格42周年」上傳具有嘉義市代表性地點比出+1手勢照片標記2位朋友，即有機會抽得iPhone15。
嘉義市在1982年7月1日恢復升格為省轄市，當年為恢復升格付出與堅持的先賢，讓嘉義市資源擴增，各項市政建設得以順利推動，促成嘉義市的繁榮發展，今年是嘉義市恢復升格省轄市42周年，也是諸羅建城320周年，為慶祝兩項重要紀念日，舉辦線上「響應活動」。
活動從今年7月1日起至7月14日止，活動辦法為，至嘉義市具有代表性地點比出+1的手勢並拍照。至貼文下方上傳照片及標註兩位朋友並留言：慶祝嘉義市恢復升格42周年，即可參加抽獎。獎項有iPhone 15 256G價值34000元1台、升格紀念款造型悠遊卡100份。
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