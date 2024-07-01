嘉縣竹崎親水公園童拉扯意 鄉所加強巡視

近日屢飆35度以上高溫，又逢學校放暑假，免費入園又免停車費的嘉義縣竹崎鄉親水公園，成為郊區熱門旅遊景點，卻有兒童拉扯水桶碰撞發生嘴唇、門牙受傷流血意外，遊客質疑管理人員不足；竹崎鄉公所表示，受限經費假日現場只有1名人員，會加強巡視外，也呼籲家長要約束小朋友遊玩設施，共同維護園區安全。

竹崎親水公園戲水區當中滑梯有個大水桶，當水流溢滿時，水桶會傾倒而下，不少小朋友站在大水桶下等待，當傾盆澆頭那一刻驚叫聲此起彼落、涼快消暑，但近日有小孩子搖晃著水桶把玩，另名孩童剛好站在水桶下，後腦勺被水桶打到，讓他往前撞到欄杆，瞬間嘴唇、門牙出血，肇禍童也嚇到立即道歉，幸好只是小傷，但家長認為要向管理員反映加強宣導，電話卻一直沒人接。

竹崎鄉公所主秘蔡建讀說，受限經費假日現場只1名人員，可能當時在外面巡視沒注意到，以後會要求加強巡視，並在戲水區加設告示牌，也有為園區投保意外險，因採開放式、免費入園，呼籲家長約束兒童遊玩設施注意安全、共同維護園區設施。

位於台三線竹崎大橋旁的竹崎親水公園，園區佔地約12公頃，為朴子溪建置的首座親水公園，暑假期間每周四到日上午8時下午5時開放戲水。