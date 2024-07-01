星期評論／爭取AI研發移入 才能翻轉台南

AI巨頭黃仁勳、蘇姿丰表態有意來台投資，兩人故鄉的台南市長黃偉哲羅列種種在台南設廠優勢，甚至以夜市大力「招商」，中央近日也宣布AI產業專區設在沙崙，只是AI產業高耗能，南市府端出豐沛資源招手國際大廠，務必爭取研發移入，翻轉產業主導性，也才能翻轉南部。

近年台積電成為地方發展顯學，一旦傳出規畫設廠，當地房市應聲起漲，地方首長歡迎且願配合需求，嘉縣太保市跟台南善化、新市區，高雄楠梓、橋頭區等，發展都與台積電強力連結，也難怪多個縣市上月近乎開打輝達、超微「爭奪戰」。

不過不論台積電或輝達、超微等大廠，有不同種類廠房，光台積電就有晶圓廠、封測廠、研發中心等，規模各異，有長期熟悉科學園區業務的國科會人員認為，地方政府歡迎科技大廠，不應只宣傳響亮公司名號，來設了何種廠房才是重點，假使是資料庫廠房，耗費能源卻也較少員工，對地方發展難有助益。

南科園區工作人口逾9萬人，去年產值已超越竹科成為國內龍頭，尤其台積電就占比8成，包括5奈米、3奈米先進製程廠，園區許多移入，善化區蓮潭里更躍升人均年收入185萬元的富人里，體現人才進駐的改變。

黃偉哲為了爭AI，提出台南綠電備案容量已達4.1百萬瓩，每日可供南科的再生水6.3萬公噸，充足土地，且晶片產業從設計、製造到封裝，上游到下游分工完整，還有國研院、大學等人才，條件絕不輸外縣市。

然而國際大廠有戰略布局、政府政策面等考量，黃仁勳日前離台前透露研發中心欲設靠近台北；台南南科的產業鏈完整，沙崙則獲中央擇定沙崙AI產業專區，市府目標爭取核心的研發中心、甚至大廠總部南移，形成完整聚落，帶進更多高階人才，可別只耗費大量水、電、土地等，卻沒對地方發展有對等的挹注。