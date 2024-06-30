鄭成功罹登革熱而死？ 台南400健康福祉展開幕大揭秘

「人類的生老病死與醫療脫離不了關係」，今年適逢台南400年，南市衛生局籌辦「Long Life TAINAN，Forever Young健康福祉展」，今舉辦開幕儀式，由南市副市長葉澤山、衛生局長李翠鳳、在地多家醫院院長、民代等產官學代表出席，該展覽透過生動活潑的呈現方式，帶領民眾回顧台南公共衛生醫療發展，內容精彩豐富，歡迎有興趣的民眾踴躍前往觀展。

葉澤山表示，今年台南有許多與台南400相關的展覽，其中，健康福祉展除凸顯台南是一座健康城市的展覽外，也讓民眾了解台南過去在醫療公衛的發展史，同時認識台南未來健康醫療的政策方向。

葉澤山說，台南公衛醫療從17世紀荷蘭人東印度公司開始，到鄭成功來台時期引進的中醫及漢藥，接續清領末期及日治時期的西方醫療系統，到現今醫療AI科技等，都有不同的面貌與改變，這些歷史和未來科技知識都能在此次展覽可見，相信展覽內容豐富並不嚴肅。

衛生局長李翠鳳說明，健康福祉展分為1樓及2樓，以年代串聯整體展覽，展出台南400年來公共衛生醫療、照護、社會福利及民俗信仰歷史發展與演變，同時利用沉浸式場景佈置、互動式科技體驗等，讓民眾了解過去、認識現在、知道未來。

其中，展場內佈置除有許多早期公共衛生醫療的場景，包含藥舖、醫師診間及護理病房等，讓民眾可化身醫師、護理師拍照留念外，展牆上也有趣味小知識，像是「1957年至2022年的男女壽命比」、「鄭成功死因大揭秘」等，該展覽不僅讓民眾有帶入感，在參觀的同時，還可獲取新的健康知識。

衛生局指出，健康福祉展在視覺上更別具巧思，以模型組件作為設計核心，讓民眾可以「入境、入鏡」，與巨型模型框拍照；展場內還有設計3款紀念章，集滿後即可參加摸彩活動，此外，展期每周末也安排親子手作及健身樂活的體驗課程。