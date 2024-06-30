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水電工江炳辛13年致力社造 翻轉家鄉獲國家環境教育獎

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣北溪社區協會理事長江炳辛，身為水電工但熱心社造，13年來改造了整理家鄉，獨特的剪紙藝術社區打響名號。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北溪社區協會理事長江炳辛，身為水電工但熱心社造，13年來改造了整理家鄉，獨特的剪紙藝術社區打響名號。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮北溪社區理事長江炳辛，13年來從學習到領導，秉持對故鄉的愛帶領居民共造社區，除以剪紙社區暴紅，更以「綠色飛魚」打響玉米故鄉的品牌，不論食農、環保、長照悉心規畫，他最近榮獲國家環境教育獎。

51歲江炳辛從事水電工作，原對社造一無所知，10多年前返鄉，當年社區因選舉失和，他熱心公益被拱擔任社區理事長，當年政府開始推展社造，他開始學習社區營造，舉凡社區或環保講習座談，他無不參與，用功學習，加上實務推展社造，如今他已成為名副其實的「社造師」，四處分享經驗。

江擔心社區理事長，第1年即完成社區特色盤點後，就以剪紙彩繪，古典的紅白剪紙牆面，布滿每間屋宅與街角，別具古味喜氣使「剪紙社區」一夕爆紅，一度成為雲林到訪率最高的社區，至今每月仍有各地社區2、300人組團來觀摩，讓小社區頓成虎尾觀光熱點。

推特色、顧健康、大家一起來，是江炳辛推動社造3大理念，剪紙社區名氣帶來人潮，建立在地特產更重要，他與里長充分合作積極爭取經費，先把街巷打理好，即便社區是雲林第二監獄所在地，可協助整理環境的收容人多得是，但他一次都沒申請，就是為讓社區全民一起動手，只有建立人和土地的感情「大家一起來」，社區才可長可久。

北溪里主產玉米，夜裡農人戴著頭燈採收趕早市，一根根玉米拋上貨車，像海上捕撈飛魚般彈跳，因此取名「綠色飛魚」，加上精細的食農設計，使北溪「飛魚玉米」繪本故事打響名號，增加收益；環保農廢再利用、老屋改造全民拈花惹草社區變漂亮、燒金紙和鞭炮減量打破舊俗，「活動中心變診間」更是老人家顧健康的基地，他說，長輩自主學習養生保健已成日常課程。

江炳辛說，社造不能單靠1、2人而是要全民自主投入，尤其看見日益凋零的人口，他雖忙得像陀螺般，期待年輕人回鄉，代代延續破除魔咒最重要。

北溪社區理事長江炳辛13年馬不停蹄投入社造，改變了家鄉人和物，榮獲國家環境教育獎，將接受總統府晉見。記者蔡維斌／攝影
北溪社區理事長江炳辛13年馬不停蹄投入社造，改變了家鄉人和物，榮獲國家環境教育獎，將接受總統府晉見。記者蔡維斌／攝影
江炳辛投入社造，打響當地農產玉米「綠色飛魚」名號，當地居民製作的玉米造型饅頭，內含軟Q的糥米玉米和爆漿起司，超好吃，老人小孩搶著吃。記者蔡維斌／攝影
江炳辛投入社造，打響當地農產玉米「綠色飛魚」名號，當地居民製作的玉米造型饅頭，內含軟Q的糥米玉米和爆漿起司，超好吃，老人小孩搶著吃。記者蔡維斌／攝影

北溪 綠色 雲林

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