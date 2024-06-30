日本民間團體捐款百萬日幣 維護阿里山林相環境

基於對台灣的熱愛、友好來自日本「台灣世界遺產登錄應援會」透過旭日扶輪社、樂城扶輪社跟嘉義和平扶輪社以及阿里山世界遺產協會等協助聯絡牽線，今天由理事片木裕一代表捐贈日幣120萬元給林業署嘉義分署協助阿里山環境以及林相保護，嘉義分署也回贈以紅檜、台灣肖楠製作的獎牌感謝應援會的善行義舉；這筆捐款嘉義分署將運用於造林及神木維護等。

阿里山森林裡樹齡古老的檜木並不多，這是因為在日本時代大部分檜木作為建材被砍伐並運往日本，特別是樹齡超過千年以上的古木被用於建造日本代表性的神社鳥居等建築。日本現在有一個團體希望在千年後的未來讓這片土地再次出現檜木神木林；這個團體是成立於11年前的「一般社團法人台灣世界遺產登錄應援會」。

阿里山是台灣18個世界遺產候選地（潛力點）中最有力的遺產之一。去年 7月，「台灣世界遺產登錄應援會」為了紀念成立10周年，在阿里山進行了紀念植樹，同時還向森林鐵路沼平站捐贈一座宣傳台灣世界遺產潛力點價值的紀念碑。

林業署嘉義分署副分署長李定忠表示，去年應援會協助到阿里山小笠原山種植台灣扁柏協助台灣林相環境，這次慷慨解囊捐款，未來將運用於造林、照護神木、台灣扁柏及紅檜等珍貴樹種育苗、復育，厚植台灣森林讓生態環境更好、生物更多樣性。