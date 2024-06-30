雲林非法傾倒廢棄物嚴重 1年查獲567件57人被判刑

為強化非法農地回填管理，雲林縣府環保等單位及警方成立「違法土方監督小組」，配合雲林地檢署從去年1月起至今年3月底，攔查告發載運不明土方聯結車共55件；查緝載運廢棄物或廢土回填農地達567件，其中涉及刑法達152件，被以廢清法起訴共57人，分被判決6月到1年不等徒刑，縣府將持續與檢方合作透過衛星GPS變異、AI影像辨識、聯合道路攔檢，打擊不法，維護國土環境。

環保局環境衛生科長廖崇圜表示，近來因不少魚塭或農田整地所需，使營建廢棄物遭非法傾倒日益猖獗，已嚴重影響環境，因此與水利、地政、農業等縣府相關單位成立「違法土方監督小組」，配合檢警全面取締非法，統計去年元月至今年3月底，攔查告發無攜帶合法證明聯單載運不明土方的聯結車共55件；查緝載運廢棄物或廢土回填農地多達567件，尤以去年數量最多， 光下半年共查辦多達300件非法回填，其中逾百件被送辦。

環保局指出，為從根源杜絕不法，環保局也配合雲林檢方北上追緝，破獲北部土資場利用車隊，將未經分類的營建混合物，載運至雲林傾倒，統計全縣多達過半鄉鎮被傾倒上百車次，更發現有不肖業者將各類事業廢棄物打碎加工製成「環保砂」，以掩人耳目的新型態犯罪手法牟利。

環保局說，土尾仲介常以「偷天換日」手法，利用農民整地需求，佯稱「可提供免費土方」，起先1、2次填乾淨土，趁地主不注意就改倒營建廢棄物甚至含化學藥劑的土方，上方再鋪乾淨土規避追查，一旦開挖發現不法，地主仍被究責，去年12月間涉案的土資場業者、車隊、司機、地主、土尾仲介共57人被起訴，被判6月至1年不等徒刑。