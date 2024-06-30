快訊

影／里長遊大陸被判刑 南投縣長許淑華喊修「反滲透法」：當年民進黨強行通過

新竹沿海風陣風達10級！樹林狂搖掃到電線 4千戶一度停電

雲林非法傾倒廢棄物嚴重 1年查獲567件57人被判刑

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林遭北土南運非法傾倒廢棄物情況嚴重，縣與檢警全面查緝，從去年到今年3月共查獲567件，57人被判刑。圖／雲林環保局提供
雲林遭北土南運非法傾倒廢棄物情況嚴重，縣與檢警全面查緝，從去年到今年3月共查獲567件，57人被判刑。圖／雲林環保局提供

為強化非法農地回填管理，雲林縣府環保等單位及警方成立「違法土方監督小組」，配合雲林地檢署從去年1月起至今年3月底，攔查告發載運不明土方聯結車共55件；查緝載運廢棄物或廢土回填農地達567件，其中涉及刑法達152件，被以廢清法起訴共57人，分被判決6月到1年不等徒刑，縣府將持續與檢方合作透過衛星GPS變異、AI影像辨識、聯合道路攔檢，打擊不法，維護國土環境。

環保局環境衛生科長廖崇圜表示，近來因不少魚塭或農田整地所需，使營建廢棄物遭非法傾倒日益猖獗，已嚴重影響環境，因此與水利、地政、農業等縣府相關單位成立「違法土方監督小組」，配合檢警全面取締非法，統計去年元月至今年3月底，攔查告發無攜帶合法證明聯單載運不明土方的聯結車共55件；查緝載運廢棄物或廢土回填農地多達567件，尤以去年數量最多， 光下半年共查辦多達300件非法回填，其中逾百件被送辦。

環保局指出，為從根源杜絕不法，環保局也配合雲林檢方北上追緝，破獲北部土資場利用車隊，將未經分類的營建混合物，載運至雲林傾倒，統計全縣多達過半鄉鎮被傾倒上百車次，更發現有不肖業者將各類事業廢棄物打碎加工製成「環保砂」，以掩人耳目的新型態犯罪手法牟利。

環保局說，土尾仲介常以「偷天換日」手法，利用農民整地需求，佯稱「可提供免費土方」，起先1、2次填乾淨土，趁地主不注意就改倒營建廢棄物甚至含化學藥劑的土方，上方再鋪乾淨土規避追查，一旦開挖發現不法，地主仍被究責，去年12月間涉案的土資場業者、車隊、司機、地主、土尾仲介共57人被起訴，被判6月至1年不等徒刑。

環保局長張喬維說，違反「廢棄物清理法」處1年以上5年以下徒刑，得併科罰金1500萬元以下，且行為人或地主亦需擔廢棄物移除責任，刑責頗重，環保局後續將精進科技稽查作為並啟動夜間攔查，期能徹底杜絕北土南運；籲請民眾發現不法傾倒或可疑車輛及土地廠房堆置不明物品，請打環保局免付費專線0800-556-003、便民專線1999或110報案。

雲林遭北土南運非法傾倒廢棄物情況嚴重，縣與檢警全面查緝，從去年到今年3月共查獲567件，57人被判刑。圖／雲林環保局提供
雲林遭北土南運非法傾倒廢棄物情況嚴重，縣與檢警全面查緝，從去年到今年3月共查獲567件，57人被判刑。圖／雲林環保局提供
雲林遭北土南運非法傾倒廢棄物情況嚴重，縣與檢警全面查緝，從去年到今年3月共查獲567件，57人被判刑。圖／雲林環保局提供
雲林遭北土南運非法傾倒廢棄物情況嚴重，縣與檢警全面查緝，從去年到今年3月共查獲567件，57人被判刑。圖／雲林環保局提供

廢棄物 環保局長 雲林

延伸閱讀

3噸有害廢棄物石棉瓦入侵大安溪畔 苗栗研擬2措施嚇阻

7月交通新制一次看！宜花東振興觀光 高鐵彰化、雲林多15班

TPASS上路雲林市區公車乘客量大增 縣府再推購票優惠

環境部公告15空汙樹種 中市環保局：應有實證研究再推

相關新聞

水電工江炳辛13年致力社造 翻轉家鄉獲國家環境教育獎

雲林縣虎尾鎮北溪社區理事長江炳辛，13年來從學習到領導，秉持對故鄉的愛帶領居民共造社區，除以剪紙社區暴紅，更以「綠色飛魚...

雲林非法傾倒廢棄物嚴重 1年查獲567件57人被判刑

為強化非法農地回填管理，雲林縣府環保等單位及警方成立「違法土方監督小組」，配合雲林地檢署從去年1月起至今年3月底，攔查告...

台南沿海風浪大 男子划獨木舟翻覆自行上岸脫險

台南市今天清晨下起短暫雷陣雨，一艘划行鹽水溪的獨木舟，被大浪打出四草大橋海域後翻覆，四草救生站人員目視到翻覆獨木舟，一度...

嘉義鐵路高架最後一塊拼圖 水上車輛基地決標

面積相當於22座足球場大的「嘉義市區鐵路高架化計畫C613標水上車輛基地工程」標案於本月初由根基營造取得，總合約金額逾7...

雲嘉嘉南通勤月票醞釀整合

南高屏已有TPASS通勤月票，台南市議員要求推動雲嘉嘉南通勤月票，否則對溪北地區居民不公平，台南市交通局指出，已向交通部...

YouBike嘉義騎到屏東 7月3日起將免調度費

台南溪北地區與嘉義縣市是共同生活圈，去年2名網友從嘉義市騎YouBike到台南還車，被收跨區調度費1270元，比搭計程車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。