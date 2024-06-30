嘉縣竹崎親水公園免費戲水 公所呼籲共同維護園區設施安全

近來白天氣溫常飆35度以上高溫，又逢暑假，周末假日吸引親子人潮往戲水公園遊玩，嘉義縣竹崎鄉親水公園戲水區，採免費入園、免停車費，成為假日親子首選，但有小朋友好動拉扯水桶碰撞發生小孩嘴唇、門牙受傷流血意外；竹崎鄉公所表示，加強人員巡視外，也呼籲家長要約束小朋友遊玩設施，共同維護園區安全。

隨著學校開始放暑假，加上連日以來高溫，竹崎親水公園戲水區愈來愈熱鬧，尤其戲水區裡的滑水溜滑梯是許多親子最愛玩的遊具，當中有個大水桶，當水流溢滿時，水桶會傾倒而下，不少小朋友站在大水桶下等待，當傾盆澆頭那一刻驚叫聲此起彼落、涼快消暑。

但是有頑皮小朋友搖晃著水桶把玩，有名小孩剛好站在水桶下，後腦勺被水桶打到，讓他往前撞到欄杆，瞬間嘴唇、門牙出血，肇禍的小朋友也嚇到，立即道歉，幸好只是小傷，但家長認為要向管理員反映加強宣導，電話卻一直沒人接。

竹崎鄉公所主秘蔡建讀表示，園區採免費入園，受限經費假日現場只有1名人員，可能當時在外面巡視沒注意到，以後會要求加強巡視，會在戲水區加設告示牌，也呼籲請家長約束小朋友遊玩設施時注意安全。

蔡建讀說，公所盡量提供優質環境讓大家有個歡樂遊玩的休閒場所，也為園區投保意外險，且採開放式、免費入園，希望家長與小朋友來遊玩時也能共同維護園區設施，能盡興且安全地遊玩。

竹崎親水公園位於台三線竹崎大橋旁，園區佔地約12公頃，為朴子溪建置的首座親水公園。園內設施多元豐富，更有熱門親水遊憩設施。尤其兒童遊樂場最受歡迎，包含戲水區、大鯨魚攀爬組合、旋轉盤、健體設施及兒童沙坑等各式遊戲設施，全區皆有鋪設安全軟墊，是為兒童打造的專屬遊樂空間。其中戲水區，結合溜滑梯及各式噴水裝置，每到夏季開放期間，即成為親子出遊消暑的熱門首選。