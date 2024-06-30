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台南沿海風浪大 男子划獨木舟翻覆自行上岸脫險

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
王姓男子划獨木舟在台南四草大橋海域翻覆後，被大浪打到觀夕平台消防塊。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子划獨木舟在台南四草大橋海域翻覆後，被大浪打到觀夕平台消防塊。記者黃宣翰／翻攝

台南市今天清晨下起短暫雷陣雨，一艘划行鹽水溪的獨木舟，被大浪打出四草大橋海域後翻覆，四草救生站人員目視到翻覆獨木舟，一度以為有人溺水，報消防人員前往搶救後，王姓男子已獨自游上岸邊，他的獨木舟卡在安平區觀夕平台消波塊上，王沒有大礙未送醫。

台南市消防局救災救護指揮中心今天8點40分接獲報案，在四草救生站有人目視到翻覆獨木舟，可能有人溺水。中心派出安平、永華及和緯3個消防分隊及兩艘船艇趕往現場。消防人員才到場，王姓男子（42歲）已獨自游上岸邊，他的獨木舟卡在安平區觀夕平台消波塊上，王沒有大礙未送醫。

據了解，王姓男子和其他獨木舟同好，一同划行鹽水溪要往第1座橋，但因風浪大，他的獨木舟被打到出四草大橋海域後翻覆，還好他有穿救生衣並自行上岸。

台南市消防局第六大隊說，這2天台南市都下起雷陣雨，海象變化大，尤其安平區觀夕平台海域為危險海域，雖然天氣炎熱，請民眾千萬不要到該海域戲水或從事水上活動，保障自身安全。

王姓男子划獨木舟在台南四草大橋海域翻覆，他穿救生衣自行游上岸脫險。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子划獨木舟在台南四草大橋海域翻覆，他穿救生衣自行游上岸脫險。記者黃宣翰／翻攝

台南 消波塊 獨木舟

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