台南沿海風浪大 男子划獨木舟翻覆自行上岸脫險

台南市今天清晨下起短暫雷陣雨，一艘划行鹽水溪的獨木舟，被大浪打出四草大橋海域後翻覆，四草救生站人員目視到翻覆獨木舟，一度以為有人溺水，報消防人員前往搶救後，王姓男子已獨自游上岸邊，他的獨木舟卡在安平區觀夕平台消波塊上，王沒有大礙未送醫。

台南市消防局救災救護指揮中心今天8點40分接獲報案，在四草救生站有人目視到翻覆獨木舟，可能有人溺水。中心派出安平、永華及和緯3個消防分隊及兩艘船艇趕往現場。消防人員才到場，王姓男子（42歲）已獨自游上岸邊，他的獨木舟卡在安平區觀夕平台消波塊上，王沒有大礙未送醫。

據了解，王姓男子和其他獨木舟同好，一同划行鹽水溪要往第1座橋，但因風浪大，他的獨木舟被打到出四草大橋海域後翻覆，還好他有穿救生衣並自行上岸。