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嘉義鐵路高架最後一塊拼圖 水上車輛基地決標

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
水上車輛基地鳥勘位置圖。圖／翻攝交通部鐵道局臉書
水上車輛基地鳥勘位置圖。圖／翻攝交通部鐵道局臉書

面積相當於22座足球場大的「嘉義市區鐵路高架化計畫C613標水上車輛基地工程」標案於本月初由根基營造取得，總合約金額逾70億元；交通部鐵道局表示，加速嘉義鐵路高架化工程完工的最後一塊拼圖。

今年6月7日「嘉義市區鐵路高架化計畫C613標水上車輛基地工程」標案，由根基營造及軌道廠商共同承攬，總合約金額為70億1916萬8000元，根基約佔86.687%。工程預計1400日曆天。

交通部鐵道局於臉書發布水上車輛基地相關訊息，基地位置座落於嘉義縣水上鄉，面積約 22.25 公頃，相當於22座足球場。基地內股道配置包含到開留置線、檢修線及洗車線共有29股道。基地內建築共15棟，涵蓋辦公大樓、檢修廠、車體工廠、倉儲區及變電站等多功能設施。並且新闢路寬8米外環道，強化區域間交通聯繫，進一步提升當地交通便利性。

此外，基地內還特別規畫國土保育區域，將建造花園漫步道、森林停車場、活動綠帶和生態綠地，提供營運管理單位員工優質的工作環境。

鐡道局表示，水上車輛基地不僅是一個兼顧交通運輸、環境保護和地方發展的代表性工程，更是加速嘉義鐵路高架化工程完工的最後一塊拼圖。

水上車輛基地景觀配置。圖／翻攝交通部鐵道局臉書
水上車輛基地景觀配置。圖／翻攝交通部鐵道局臉書
交通部鐵道局發布水上車輛基地相關訊息，基地位置座落於嘉義縣水上鄉，面積約 22.25 公頃，相當於22座足球場。圖／翻攝交通部鐵道局臉書
交通部鐵道局發布水上車輛基地相關訊息，基地位置座落於嘉義縣水上鄉，面積約 22.25 公頃，相當於22座足球場。圖／翻攝交通部鐵道局臉書
水上車輛基地相關位置示意圖。圖／翻攝交通部鐵道局臉書
水上車輛基地相關位置示意圖。圖／翻攝交通部鐵道局臉書
「嘉義市區鐵路高架化計畫」範圍示意圖。圖／翻攝交通部鐵道局臉書
「嘉義市區鐵路高架化計畫」範圍示意圖。圖／翻攝交通部鐵道局臉書

嘉義 足球 鐵路高架化

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