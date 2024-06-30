雲嘉嘉南通勤月票醞釀整合

南高屏已有TPASS通勤月票，台南市議員要求推動雲嘉嘉南通勤月票，否則對溪北地區居民不公平，台南市交通局指出，已向交通部提出嘉南通勤月票方案，去年也在南方治理平台首長會議提案，嘉義縣府最近要與台南市府討論；雲林縣府也表示樂觀其成，後續針對經費負擔及方案等細節再討論，盼早日促成。

台南TPASS有大台南公車無限搭299、台南境內公車加火車無限搭399及南高屏運輸走透透999等3大方案，其中999方案可無限搭乘3縣市捷運、鐵路、公車、公共自行車及渡輪等；台南多名議員要求交通局往北推到嘉義縣市及雲林的通勤月票，減輕溪北居民通勤負擔。

台南交通局長王銘德說，嘉義TPASS跨城際通勤月票已上路，嘉義縣府行文找台南市府開會，雙方先討論再各自研究方案及經費等細節，可朝雲嘉嘉、嘉嘉南或整合成雲嘉嘉南通勤月票。

嘉義TPASS整合嘉義縣市鐵路、公路客運、公車、公共自行車等，只要399元即可享有30日公共運輸搭到飽方案。嘉義市交通處長許啟明說，嘉嘉南TPASS，目前3縣市府針對運具內容及經費分攤仍在協調中。

嘉義縣府建設處長郭良江說，399元通勤月票上路後，陸續有民眾反映需搭火車至鄰近縣市上班，經與嘉義、台南市討論，初步共識以加價方式滿足民眾需求，也會與雲林縣研商，訂定月票加價金額。

雲林縣交通工務局副局長廖政彥表示，在通勤月票第1階段規畫時就有意願跟嘉義縣市合作，跨縣市通勤月票需考量各縣市財政負擔能力，無論是雲嘉嘉、雲嘉嘉南通勤月票，雲林都樂觀其成，但需細算財政負擔是否足以負荷。