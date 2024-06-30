YouBike嘉義騎到屏東 7月3日起將免調度費

台南溪北地區與嘉義縣市是共同生活圈，去年2名網友從嘉義市騎YouBike到台南還車，被收跨區調度費1270元，比搭計程車還貴，引起議論。台南市議員認為新營火車站借車量居全市前3名，不少是通勤往來嘉義，要收跨區調度費引民怨，要求市府協調解決，市府解釋，因嘉義縣原為不同系統，7月3日起也改YouBike系統，屆時嘉義以南都採同系統，免收調度費。

台南公共自行車YouBike 2.0系統去年2月上線營運迄今，突破456萬人次使用，全市已設462站點，年底前達500站點；交通局統計，台南火車站前站1、2站與新營火車站使用率居前3名，以通勤、通學族及觀光客為主。

位在溪北的新營火車站6月租用人次超過1萬3千人次，是單站租借人次第1名，台南車站前站1、2站也分別突破1萬人次。

市議員蔡育輝說，溪北YouBike使用率高，對學生和上班族都很方便，還可運動、休閒觀光，不少是往來嘉義縣市，收取跨區調度費並不公平。

台南市交通局長王銘德說，嘉義縣7月起改使用YouBike系統，經與嘉義縣政府溝通，待嘉義縣YouBike上路後，南部縣市都使用同一系統，跨縣市就免收調度費。

新營區陳姓市民說，之前從新營騎到嘉義或從嘉義騎到新營，都必須折返還車，以後借還車更方便了，會增加使用意願，可以從嘉義一路騎到屏東。

嘉義市YouBike系統2020年12月啟用，5月底已累計突破500萬人次使用，市府今年將新增50站點、375輛單車及75支柱位，透過大嘉義生活圈通勤月票連結至嘉義縣，並獲議會支持，建構嘉嘉南YouBike友善生活圈，免收跨區調度費。

嘉義縣建設處長郭良江說，嘉義縣共享單車由微笑單車公司得標，因嘉義以南都同一廠商，已爭取免收跨區調度費用，年底前完成130站點，7月3日至少有60站點試營運。