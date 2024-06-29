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紙風車四頭龍、遁地雙頭龍現身嘉義 大小朋友驚喜

中央社／ 記者蔡智明嘉義縣29日電

文化部「庄頭劇場」今晚在嘉縣大林體育運動公園開演，紙風車劇團演出「唐吉軻德冒險故事－銀河天馬」庄頭限定版，四頭龍、遁地雙頭龍大戰唐吉軻德，帶來前所未有的驚喜。

大林體育運動公園今晚7時擠滿看紙風車劇團演出的大、小朋友，文化部政務次長王時思、嘉義縣長翁章梁、民進黨立委陳冠廷及紙風車創辦人李永豐等人也到場看戲，並省略了致詞儀式，直接上台喊節目開始。

當長20公尺、4顆頭張開時寬16公尺的四頭龍從天而降，引起現場觀眾一陣驚呼；演至唐吉軻德飛上天大戰四頭龍與遁地雙頭龍時，更將整齣劇帶到最高潮，觀眾的笑聲、驚呼聲不斷。

嘉義縣文化觀光局說，今天文化平權巡演活動從下午2時開始，先由十鼓擊樂團、長義閣掌中劇團、三缺一劇團、看嘸舞蹈劇場、嘉義響飛直笛合奏團及逐鹿表演藝術團接力演出，還設有多元文創市集區，包含餐飲、文創商品和手作體驗。

此外，也特別邀請台灣特技舞蹈協會規劃街頭藝人，帶來小丑、雜耍及特技等演出，豐富各年齡層民眾藝文體驗樂趣，吸引數千人參與。

文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」今年已巡演基隆市、宜蘭縣、屏東縣、金門縣，上半年最終場由紙風車劇團接棒，原訂4月27日在嘉義縣大林體育運動公園熱鬧開演，因氣象署天氣預報，當天受鋒面影響，易有短延時強降雨發生，活動延至今晚舉辦。

劇場 嘉義 紙風車

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