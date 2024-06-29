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南部統一了！嘉義縣YouBike7月上路可「一路騎到屏東」

聯合報／ 記者吳淑玲魯永明黃于凡／連線即時報導
台南市新營火車站單站租車人數全市第一，未來騎到嘉義縣市都不必收跨區調度費。圖／市議員蔡育輝提供
台南市新營火車站單站租車人數全市第一，未來騎到嘉義縣市都不必收跨區調度費。圖／市議員蔡育輝提供

台南溪北地區與嘉義縣市是共同生活圈，去年2名網友從嘉義市騎YouBike到台南還車，被收跨區調度費1270元，比搭計程車還貴，引起議論，台南市議員認為新營火車站借車量居全市前3名，不少是通勤往來嘉義，要收跨區調度費相當不方便，要求市府協調解決，市府解釋，因嘉義縣原為不同系統，7月3日起也改YouBike系統，屆時嘉義以南都採同系統，免收調度費。

台南市議員蔡育輝說，溪北YouBike使用率高，對學生和上班族都很方便，還可運動、休閒觀光，不少是往來嘉義縣市，收取跨區費對溪北居民不公平。

台南市交通局統計，YouBike去年2月上線營運1年來使用率，台南火車站前站1、2站與新營火車站高居熱門前3名，位在溪北的新營火車站今年6月份至今租用人次達到1萬3千多人次，是單站租貸人次第一名。

台南市交通局長王銘德說，嘉義縣7月起改使用YouBike，經與嘉義縣政府溝通，待嘉義縣YouBike上路，從嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣都屬YouBike系統，跨縣市就免收調度費。

新營區陳先生說，之前從新營騎到嘉義，或從嘉義騎到新營，都必須折返還車，以後借還車更方面，會增加騎乘意願；加上南部縣市同一系統，就可以「從嘉義一路騎到屏東」。

台南市公共自行車YouBike 2.0系統，去年2月上線營運迄今1年多，使用人次已突破456萬人次，全市站點462站，年底前要達標500站。

嘉義市YouBike2020年12月啟用，5月底已累計突破500萬人次使用，市府編列2175萬元今年新增50站、375輛單車及75支柱位，透過「大嘉義生活圈通勤月票」連結至相鄰嘉縣，議會通過議員提案，建構嘉嘉南YouBike友善生活圈，免收跨區調度費。

嘉義縣建設處長郭良江說，嘉義縣共享單車由微笑單車公司得標，因與鄰近嘉義市至屏東縣為同一家廠商，向廠商爭取免收跨區費用，合約簽訂將新設130站，7月3日有至少60站會先試營運，年底會完成全部設站。

台南市新營火車站單站租車人數全市第一，未來騎到嘉義縣市都不必收跨區調度費。圖／市議員蔡育輝提供
台南市新營火車站單站租車人數全市第一，未來騎到嘉義縣市都不必收跨區調度費。圖／市議員蔡育輝提供

YouBike 台南 嘉義

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