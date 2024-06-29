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嘉市嘉邑行善團理監事改選爆衝突 將擇期再議

中央社／ 嘉義市29日電

嘉義市嘉邑行善團今天舉行會員大會選舉新任理監事，在朝派因會員代表居劣勢，提臨時動議修改選舉方式盼繼續掌權，引爆激烈口角衝突，大會因而流會，將擇期再議。

嘉義市嘉邑行善團今天上午舉行第9屆會員代表大會，選舉新任15席理事及5席監事，由理事長徐文志擔任主席。因日前改選出的66席會員代表，在野派囊括6成，支持徐文志的在朝派僅占4成席次，對徐文志連任形成莫大阻力。

會中在朝派常務理事黃敏修突然提案變更選舉方式臨時動議，將選舉方式從原本行善團章程規定的無記名連記法投票，改採無記名限制連記法，獲出席人數1/3通過。

在野派數十人質疑議事不公，指在朝派怕輸掉選舉，就改變遊戲規則，雙方爆發激烈口角，在警方介入下事態才未擴大，最後大會流會，將擇日再開會。

在野派下午發出聲明，指改採無記名限制連記法，絕大多數會員代表事前不知道，甚至主管機關也都不知道，究竟是何原因。且會員代表在會議中提出諸多臨時動議，徐文志竟未依程序立即徵詢其他會員代表，為何不依法表決臨時動議。

聲明提到，在臨時動議程序還未結束，仍在激烈討論的過程中，徐文志竟「突然」表示已經開始選舉理監事，不願聽大家的提案及意見，從未有理事長這樣做，讓人痛心。

對於在野派的聲明，徐文志表示，他是依法律規定及會議規範，進行大會議事程序，卻被人蠻橫無理地中斷已經宣布進行的選舉程序。法令的位階本就大於章程，而且人民團體選舉罷免辦法第4條的設計，本就為保障少數而存在，豈可視法律如無物。

嘉義市府社會處表示，若改選爭議不下，可循司法途徑解決。

司法 嘉義

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