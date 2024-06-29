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影／國定古蹟嘉義城隍廟中元祭啟動 傳統創新翻轉廟宇文化新型態

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市國定古蹟城隍廟特色宗教文化「諸羅城隍中元祭，下午以廟埕市集、創作歌手陳忻玥演唱揭幕，帶來民俗宗教傳統與創新文化體驗。記者魯永明／攝影
嘉義市國定古蹟城隍廟特色宗教文化「諸羅城隍中元祭，下午以廟埕市集、創作歌手陳忻玥演唱揭幕，帶來民俗宗教傳統與創新文化體驗。記者魯永明／攝影

嘉義市國定古蹟城隍廟特色宗教文化「諸羅城隍中元祭」，下午以廟埕市集、創作歌手陳忻玥演唱揭幕，帶來民俗宗教傳統與創新文化體驗，農曆7月普度擴大舉行，祭祀擺設規模將比去年盛大，共有五大主題：龍騰四海、鳳鳴朝陽、「城隍傳藝」捏麵人、佛國樂嘻、鮪讚中元，歡迎民眾來嘉看熱鬧。

市長黃敏惠帶市府團隊、立委王美惠、張啟楷及多位議員參加，與城隍廟董事長賴永川等董監事宣傳，宣布諸羅城隍中元祭啟動，2023年城隍夜巡夯枷解厄活動，入選「2024-2025年台灣觀光雙年曆」，成為全國性重要觀光節慶，市府組團到日本、韓國、泰國宣傳。

城隍中元祭透過全嘉開普、佛道超度、城隍夜巡、綏靖聖誕等四大主軸民俗儀式，延續中元輪普文化，廟方透過舉辦戲劇、音樂、電影等多元活動，讓年輕人認識宗教民俗，體會先民傳承文化價值。

廟方定7月14日上午10點在映89電影院，舉辦《伊的願望》微電影特映會，邀台語樂團「裝咖人」主唱張嘉祥獻唱主題曲，微電影由種種影像工作室總監王示衡，聯合好吉光工作室導演顏子為及原創編劇郭昭伶（敲敲），以嘉義中元祭普度、夜巡儀式為背景，講述小人物情感故事，體現中元祭普度亡者、安慰生者正向意義。

影片榮獲英國倫敦電影節最佳短片，入選羅馬尼亞影展最佳劇情片及西雅圖電影節最佳國際特色片等，7月11日上午8點起歡迎民眾向城隍廟櫃台免費索取入場券，限額60人，或14日現場排隊入場40人。

城隍廟鬼門開前一晚8點半，將具珍貴歷史價值、流傳百餘年的「淨爐除穢」敕水禁壇科儀，開放民眾參與，「城隍廟開鬼門」透過城隍尊神度牒引領，讓眾孤魂能來到人間接受各地的普施，遵循古制，以道教靈寶科儀「開鬼門」儀式，現場直播呈現中元祭典儀式。

嘉義市國定古蹟城隍廟特色宗教文化「諸羅城隍中元祭，下午以廟埕市集、創作歌手陳忻玥演唱揭幕，帶來民俗宗教傳統與創新文化體驗。記者魯永明／攝影
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中元祭 城隍廟 微電影

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