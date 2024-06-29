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台南芒果首度進軍大馬超市 黃偉哲：海外市場重要據點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右三）一口氣將愛文、西施、金煌芒果帶到馬來西亞行銷。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右三）一口氣將愛文、西施、金煌芒果帶到馬來西亞行銷。圖／台南市政府提供

台南芒果進產季，市長黃偉哲行銷馬不停蹄，昨天在新加坡推出台南芒果寶盒，海外快閃行銷的第二站來到馬來西亞，今天下午舉行記者會，宣布與經營當地零售及量販市場有成的集團合作，讓台南芒果首度進軍馬來西亞超市，外交部駐馬來西亞的卜正珉公使、馬來西亞台灣商會康耀忠副總會長也出席支持台南芒果。

黃偉哲表示，台南農民的芒果栽培技術精湛，透過疏果及提早套袋，使台南芒果品質一流，即使在盛產水果的東南亞市場中仍具有強大的競爭優勢。雖然東南亞也有生產芒果，但是馬國超市業者試吃台南芒果後，對於台南芒果香氣濃郁、甜度高、沒有纖維感、甚至Q彈的口感，感到無比驚艷。

黃偉哲說，馬國業者對於台南芒果推廣到大馬市場深具信心，因此這次首度與台南市合作，把台南芒果介紹到馬來西亞，不僅是台南在國際拓銷上的重要里程碑，更是一大突破，為當地消費者帶來更多選擇。

為了讓馬來西亞消費者體驗台南芒果不同凡響的好滋味，黃偉哲把在新加坡獲得好評的愛文、金煌和西施等3個品種一口氣介紹給大馬消費者，活動現場果香四溢，引起在場民眾的極大興趣，試吃後紛紛搶購。

台南市政府表示，近年來積極促進台南農特產品在國際市場上的能見度與競爭力，其中馬來西亞更是重點希望拓展的市場之一，透過這次的上架，將有助推動台南芒果的海外拓銷，帶來更多海外商機。

外交部駐馬來西亞公使卜正珉公使出席記者會。圖／台南市政府提供
外交部駐馬來西亞公使卜正珉公使出席記者會。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲馬不停蹄今天在馬來西亞行銷台南芒果。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲馬不停蹄今天在馬來西亞行銷台南芒果。圖／台南市政府提供

台南 芒果 馬來西亞

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