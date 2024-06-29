客星人的多重宇宙 台南400客家大展揭幕

「客星人的多重宇宙-台南400客家大展」今天在台南市客家文化會館揭幕。行政院客委會主委古秀妃盛讚此展覽互動式闖關遊戲設計特別有趣，讓人知道台南也有很多客家人。

古秀妃今天出席台南市客家文化會館「客星人的多重宇宙-台南400客家大展」及「113年度幼幼客語闖通關多梯次認證」，揭幕尚未登場，會館已被擠爆。

古秀妃表示，客委會預定8月攜手台南市政府舉辦紙風車劇團「雨馬」展演；這次台南400客家大展全是互動式闖關遊戲，闖關後可兌換小禮品或兌話券，兌話券就是要到台南市客家商店，以客家話互動折抵消費，這是很特別、有趣設計，歡迎大家看展。

台南市副市長葉澤山指出，400年來客家族群始終是台南不可或缺的一部分，早於17世紀大航海時代，客家族群就在台南海域貿易及開墾土地，逐漸形成聚落，台南和客家文化息息相關。

葉澤山說，台南很多地名、路名有著客家文化印記，包括白河區詔安厝、海豐厝、東山大客庄、楠西區江家古厝、中西區大埔街，麻豆區、歸仁區的客仔寮、這些都是傳統客家聚落，也看到客家族群留下的足跡，沒有客家文化，台南400年歷史就不完整。

市府今天新聞稿指出，台南400客家大展以「客星人的多重宇宙」為主題，探索當代台南客家人、事、物，展覽內容豐富多樣，涵蓋客語新手村、職人故事、產業尋跡等，從語言、人物故事、產業發展歷史等，呈現客家文化在台南多聲喧嘩和交織風貌。

「客星人的多重宇宙—台南400客家大展」展至11月30日，另規劃「1日客星人」、「台南客家深度旅行」及「手作DIY體驗活動」等，以多元面向認識台南客家。