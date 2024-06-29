經7年考據 嘉縣「溪口ㄟ百年香火」新書發表

「阮ㄟ溪口老帝爺」團隊以7年時間走訪嘉縣溪口鄉數十座宮廟，進行田野調查並運用「3D掃描」等技術，完成「溪口ㄟ百年香火」一書今天發表，要讓讀者深入了解溪口鄉宗教文化。

嘉義縣溪口鄉公所和「阮ㄟ溪口老帝爺」團隊今天共同舉辦「溪口ㄟ百年香火」新書發表會，邀請縣長翁章梁出席，為新書宣傳。

「溪口ㄟ百年香火」一書總籌劃張家誠致詞說，成立「阮ㄟ溪口老帝爺」團隊的初衷是紀錄和推廣家鄉宗教文化，後來向公所提出宗教文物建檔計畫，團隊共走訪數十座宮廟，除了進行大量田野調查，也運用「3D掃描」、「數位建檔」技術完成神像建模，歷經近7年時間完成這本書。

張家誠表示，整本書從內容架構、圖像收錄、文字說明到美編設計，每個環節都有溪口子弟參與其中。此書為溪口鄉文史考據的重要成果，能夠讓讀者更深入了解溪口鄉豐富宗教文化。

溪口鄉公所表示，全書內容豐富，包含詳細的神像及文物介紹，即日起在溪口鄉文化生活館規劃為期一個月的展覽，介紹「溪口ㄟ百年香火」一書調查計畫，也設計多項體驗活動，民眾透過互動可更快速理解全書重點。

翁章梁強調，透過專業團隊將歷史化為實體紀錄，能進一步加強溪口鄉親與信仰的連結。他認為這本書很有力量，且意義非凡，在未來會成為研究溪口歷史重要的資料。