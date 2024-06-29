嘉市人口近10年首度成長 精忠公共托嬰中心揭幕打造育兒友善城市

嘉市人口近10年首度出現成長，截至5月較去年同期出生數增加29名，市府為落實十大旗艦計畫「安心生養，嘉義市幸福式」，上午舉行第5座公共托育設施，位在精忠新城的精忠公共托嬰中心揭牌，7月1日起收托，依年齡分為3班，提供28名0到2歲嬰幼兒公共化托育服務。

市長黃敏惠率市府團隊，與立委王美惠、張啟楷以及多位議員共同揭牌，精忠公共托嬰中心採公設民營方式，委託嘉縣褓姆職業工會營運，提供「家長安心送托、寶貝開心成長、托育人員愛心陪伴、老幼貼心共學、社區同心合作」的五心級服務。

公托內部教材教具結合嘉市木都意象，多選用木製教材、教具，並以孕育生命海洋為主題布置。預計收托28名依年齡分2-8個月、9-15 個月、16個月以上共3班。目前報到20名，仍有家長洽詢報名中，預計7月底招滿28名兒童。

黃敏惠說，市府積極布建公共托育設施，現有2處公共托嬰中心、2處社區公共托育家園，新成立精忠公共托嬰中心是第5處公共托育設施，未來規畫在博愛安居、民族國小公辦都更、安寮好室及西區區政大樓內建置公托，提升公托能量，打造讓家長能安心生養的環境。

精忠新城內市府建置長照據點、銀髮健身俱樂部；托嬰中心以1名托育人員照顧4名嬰幼兒的1:4照顧比例，提升托育人員照顧品質，設弱勢家庭優先收托名額，實現「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」願景。

社會處長李思賢說，新生兒增加，持續精進友善育兒措施，除公托增設，提高生育津貼到每名2萬2000元，今年擴大婦女產檢車資補貼金額及範圍，也提供育兒津貼、準公共化托育補助、育兒指導服務、到宅坐月子服務、婦女育兒喘息服務等多元支持性服務，減輕年輕父母經濟負擔。