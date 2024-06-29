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嘉邑行善團會員代表大會為理監事選舉方式爆發爭議內訌 擇期再選

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市嘉邑行善團現任理事長徐文志，說明會員代表大會改選理監事爭議。記者魯永明／攝影
嘉義市嘉邑行善團現任理事長徐文志，說明會員代表大會改選理監事爭議。記者魯永明／攝影

嘉義市嘉邑行善團上午舉行第9屆會員代表大會，選舉新任15席理事及5席監事，朝野兩派為選舉方式依章程採無記名連記法，或依人民團體選舉罷免辦法，改無記名限制連記法，爆發爭議，在朝派現任理事長徐文志主持大會，雙方為選舉辦法爭議僵持不下，最後裁示散會，擇期再選。市府社會處說，秉中立立場，輔導行善團依法辦理，解釋法令，改選若爭議不下，可循司法途徑解決。

行善團理事長徐文志帶領理監事團隊，尋求連任，遭遇阻力，會員大會改選66席會員代表，在朝派占4成席次，在野派囊括6成，上午會員代表大會改選新任理監事，徐文志將常務理事黃敏修提案變更選舉方式臨時動議，交付討論。

提案理由：為第9屆理監事選舉，依人民團體選舉罷免辦法第4條規定，「採用無記名限制連記法，限制連記額數為應選出名額2分之1以內。」提案人及連署人都是會員代表大會親自出席或受委託出席人員。依法以集會方式選舉者，得經出席會議人數3分之1以上同意，採無記名限制連記法。

無記名限制連記法，限制連記額數為應選出名額2分之1以內，不得再作限制名額主張。提案人及連署人合計人數達出席人數3分之1以上，均表同意。限制連記額數7席，監事限制連記額數2席。

在野派會員代表反對，認為依章程應採無記名連記法，每名會員代表可選15名理事參選人，提案變更選舉方式違法、違背章程，批徐文志主持議事不公，反對依變更選舉辦法投票，在場抗議。雙方爆發爭議，僵持不下，員警在場維持秩序、社會處副處長溫秋蘭也在場。

徐文志說，他主持大會的職責，要維持會議依法進行，為顧及行善團形象和諧，裁示散會擇期再選，會中處理選舉辦法提案，提案人依人民團體選舉罷免辦法，於法有據，選舉改無記名限制連記法，是為保障少數。

嘉義市嘉邑行善團上午舉行第9屆會員代表大會，改選新任理監事，朝野兩派為選舉方式爆發爭議。記者魯永明／翻攝
嘉義市嘉邑行善團上午舉行第9屆會員代表大會，改選新任理監事，朝野兩派為選舉方式爆發爭議。記者魯永明／翻攝
嘉義市嘉邑行善團上午舉行第9屆會員代表大會，改選新任理監事，朝野兩派為選舉方式爆發爭議。記者魯永明／翻攝
嘉義市嘉邑行善團上午舉行第9屆會員代表大會，改選新任理監事，朝野兩派為選舉方式爆發爭議。記者魯永明／翻攝
嘉義市嘉邑行善團上午舉行第9屆會員代表大會，改選新任理監事，朝野兩派為選舉方式爆發爭議。記者魯永明／攝影
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