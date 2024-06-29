土地公加持 台南總祿境下土地廟入厝發送400隻招財金龍
超過300年歷史的台南總祿境下土地廟，歷時2年重整修繕，將於7月3日舉行入火安座，適逢「台南400」也歡慶土地公入厝，將送出400隻「招財金龍」及限量400碗黃金肉燥麵免費送活動，相揪信眾來逗鬧熱，廟內近20尊福德正神加持，將滿滿財氣分享出去。
總祿境主委黃振賜表示，這次入火安座希望邀信眾一起歡慶。總幹事藍啟元也說，今年適逢「臺南400」加上咱土地公入厝機會難得，也允杯指示當天祭出400隻「招財金龍」送給前來祝賀的信眾，有土地公伯加持，保庇大家平安、招福又招財。
總祿境在1983年因忠義路三段開闢道路被迫遷址，當時透過工法將整座廟體抬高移動20公尺定位後整修，再續古廟百年香火。特別的是，鎮殿福德正神手持靈芝，而非常見枴杖或如意；而開基神像則是木雕為基底再以泥塑製成，是近代透過X光機透視後才解開的百年之謎。
不僅如此，總祿境僅祀奉福德正神，未配祀其他神尊，加上來作客的也都是福德正神，全廟有近20尊土地公，財氣滿滿令人驚嘆。此次總祿境耗時2年大翻修即將完工，並擇於7月3日入火安座。
泰興麵館表示，開業約1年半就在廟旁，慶祝「鄰居」伯公仔入厝加上「台南400」，決定提供400碗招牌黃金肉燥麵（兌換卷限內用）給前來慶賀的信眾；自己和家人會與總祿境結緣，也是創業時因緣際會在廟旁找到適合的店面，之後還曾搏到「頭家」迎回祀奉庇佑生意欣隆。
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