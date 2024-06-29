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重振台南左鎮特色美食 志工媽媽傳授如何釀破布子

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
要重振台南左鎮特色美食，在地志工媽媽傳授釀破布子的製作方法。圖／余基吉提供
要重振台南左鎮特色美食，在地志工媽媽傳授釀破布子的製作方法。圖／余基吉提供

入夏正值破布子成熟期，台南左鎮區公所號召轄內公舘、內睦、左中、光榮與澄山等5個社區發展協會今天一同釀製古早味破布子。作好的破布子除給參與志工帶回，也轉贈弱勢民眾，表達社區對弱勢民眾的關懷，讓弱勢民眾也可感受社會的溫暖。

區長余基吉表示，「破布子」生長勢強耐旱耐瘠，適應PH值7以上石灰岩、山坡地等貧瘠土壤栽培，左鎮區聞名的白堊土土壤正好適合破布子生長。

他說，食用破布子是早期西拉雅族風俗文化，破布子每年農曆2月開花，5、6月結果，採收後將結果的破布子連枝帶葉砍伐，摘取果實洗淨煮熟後，依個人口味加入嫩薑、蔭油、冰糖或其他調味料，並用碗盛裝成塊，冷藏或醃製食用，是常見山區的傳統調味品。

區長余基吉說，近年因台灣經濟繁榮，生活富裕，大家吃膩山珍海味，大魚大肉，衍生許多文明疾病，奢極思返，加上近年來淡食及素食興起，重新發現破布子的價值，大家反而想念起看起來不顯眼的破布子丸，區公所希望這次活動在社區志工媽媽的協助下，能夠讓技藝傳承，推動在地食農教育，凝聚社區力量來營造提升左鎮農業經濟。

他說，破布子除能當佐料，果實具有鎮咳、緩下、解毒、整腸等功效，每年到芒果盛產期，吃多了芒果有些人會過敏，長瘡或下痢，吃些破布子解毒，且因為芒果產期與破布子產期大約相同，食用上相當方便。

余基吉說，目前也是芒果採收季，非常感謝左鎮所有社區志工農忙時期，仍熱心響應公所一起製作分享愛心破布子。也呼籲民眾能多買左鎮芒果，給在地農民鼓勵支持。

要重振台南左鎮特色美食，在地志工媽媽傳授釀破布子的製作方法。圖／余基吉提供
要重振台南左鎮特色美食，在地志工媽媽傳授釀破布子的製作方法。圖／余基吉提供
要重振台南左鎮特色美食，在地志工媽媽傳授釀破布子的製作方法。圖／區長余基吉提供
要重振台南左鎮特色美食，在地志工媽媽傳授釀破布子的製作方法。圖／區長余基吉提供
要重振台南左鎮特色美食，在地志工媽媽傳授釀破布子的製作方法。圖／余基吉提供
要重振台南左鎮特色美食，在地志工媽媽傳授釀破布子的製作方法。圖／余基吉提供

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