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TPASS上路雲林市區公車乘客量大增 縣府再推購票優惠
雲林縣市區公車免費乘車行之有年，去年底配合交通部推出「雲林TPASS定期票」，市區公車乘客量大幅成長，今年5月與去年同期增加近9成，縣府再推出TPASS定期票優惠方案，7、8月前350名購買者將贈等同現金199元的雲林幣，鼓勵民眾多利用大眾運輸工作，減少空汙排放。
雲林縣去年底發行TPASS定期票199元，今年5月24日再推出399元方案，民眾每月花費199元起，即可在30天內無限次搭乘雲林縣內台鐵、公路客運、市區客運與公共自行車。
交通工務局統計，TPASS定期票199元去年底推出，至今年6月18日止已有6051筆購買方案，399元5月推出後則有388筆購買，因今年公共自行車租賃系統站點大幅增加，許多民眾為使用公共自行車，購買定期票，開學後將深入校園宣傳。
雲林縣共有10條路線市區公車，受惠TPASS定期票，乘客量大幅成長，今年1到5月乘客數相較去年同期大幅成長，其中5月成長87%。
交通工務局長汪令堯表示，為鼓勵民眾購買TPASS定期票，7、8月推出早鳥優惠，民眾透過三合一自助售票機購買雲林縣TPASS定期票任一方案，購票完成後售可在手機登入雲林幣APP並掃描QR-code，即可獲得「雲林幣1990點」；今年10月31日前購買，並於自助售票機登錄成功，有機會抽中限量特色票卡。
雲林縣TPASS定期票可到雲林縣政府及縣內各鄉鎮市公所、高鐵雲林站旅服中心、台鐵斗六站、斗南站與林內站、臺西客運北港站與虎尾總公司、嘉義客運北港站、日統客運斗六站及西螺轉運站，共27個售票點購買。相關訊息請上雲林公共運輸定期票網站查詢。
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