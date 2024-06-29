宣傳打疫苗也「抗中」？台南里辦放送稱「武肺又來」引爭議

新冠病毒疫情近日捲土重來，患者明顯增加。衛福部疾管署預估這一波新冠疫情將提前在7月中旬達到高峰。台南市衛生局要求基層區里放送提醒民眾打疫苗。今天卻傳出有仁德、歸仁等地里長、里幹事在居民群組宣導或廣播時稱「武漢肺炎」又來了，引發部分民眾不滿，質疑「連宣傳打疫苗、防疫也要扯上抗中，政治化到這種程度真的很離譜」。

衛生局長李翠鳳表示，衛生局近年COVID-19（新型冠狀病毒）疫情宣導、衛教的內容，都沒有「武漢肺炎」的稱呼。可能有個別基層里長、里幹事考量當地一些民眾、老人家的「慣用稱呼」，用意應該是在提醒，但因為是屬於官方的宣導，會提醒各承辦人員留意，以免引發不必要的誤會。

李翠鳳指出，「武漢肺炎」的說法是因為最早傳出疫情由中國大陸武漢開始，許多國家媒體就以「武漢肺炎」來稱呼，後來世界衛生組織WHO接獲中國抗議，也因無法判定起源地，各國稱呼不一，決定以COVID-19（2019年出現的新型冠狀病毒）為正式稱呼。台灣官方隨後也採用，但有些機構、民眾或仍習慣那樣稱呼，衛生局希望大家把重點放在防疫、應該打疫苗卻還沒有打得要盡快去打。

台南基層開業醫師指出，新型的新冠病毒變異株比較強勢、傳染也更迅速，國外確診率早已追上先前的主流變異株，呼籲「雖然政府取消口罩令，最好還是戴上口罩」、疫苗打好打滿，尤其是老人家。

李翠鳳表示，因口罩令解禁，暑假也開始，國內外人潮移動頻繁，恐加速病毒傳播速度，提醒有疑似或感染症狀時，應戴口罩。ㄧ周內與確診者密切接觸，或免疫力低下、高風險者，要避免進入醫療、長照機構，若有需要應戴口罩。呼籲65歲以上長者、孕產婦、慢性病或影響免疫功能疾病的併發症高風險民眾，先前打過一次疫苗的經過3個月或從沒打過應盡快接種。

COVID-19新冠病毒疫情捲土重來，台南市衛生局呼籲民眾趕快打疫苗。記者周宗禎／翻攝

COVID-19新冠病毒疫情捲土重來，台南市衛生局呼籲民眾趕快打疫苗。記者周宗禎／翻攝