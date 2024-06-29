快訊

大安森林公園淪毛孩殺手？ 飼主痛心愛犬吃草不到1分鐘就暴斃

嚇！林森北路工地「90公分鋼筋」從天降砸騎士 北市府重罰承造人

MLB／超強反應！道奇球僮空手接飛球爆紅 大谷翔平：我的英雄

一生手繪無數電影看板 顏振發看板人生電影首映

中央社／ 台南29日電
日本導演今關明好拍攝電影「顏師傅的看板人生」，28日晚上在台南市全美戲院首映。電影主角是台灣手繪電影看板大師顏振發，他也手繪專屬自己的電影看板。中央社
日本導演今關明好拍攝電影「顏師傅的看板人生」，28日晚上在台南市全美戲院首映。電影主角是台灣手繪電影看板大師顏振發，他也手繪專屬自己的電影看板。中央社

一生手繪無數電影看板的顏振發，也有1部專屬自己的電影。日本導演今關明好拍攝的「顔さんの仕事」（顏師傅的看板人生），昨晚在台南市全美戲院首映，預定8月在日本上映。

全美戲院售票口旁昨天貼了1張小海報，門口也有1張小紅紙，這些都是為了昨晚拍攝「顔さんの仕事」（顏師傅的看板人生）首映做準備，今關明好及拍攝團隊及顏振發等人也都進場觀賞。

這部講述顏振發人生紀錄的電影，目前暫定在全美戲院播放，後續還有今天、明天及7月6日中午12時共3場，全是免費進場。顏振發也手繪專屬自己的電影看板，正置於戲院對面他平時作畫的地方，今天將擺放在戲院門口，但不會掛在戲院門面上方。

全美戲院經理吳俊誠今天告訴中央社記者，今關明好去年6月到戲院拍攝，迄今正好1年，這部電影預定8月在日本上映。顏振發看了電影後說：「拍得真好」。

現年71歲顏振發是台灣國寶級手繪電影看板畫師，今年獲頒台北電影節卓越貢獻獎，戲院對面騎樓是他作畫的地方，幾乎全年無休，吸引不少遊客到場看他畫畫，也讓當地逐漸變成1個景點。

顏振發10多年前曾接受中央社記者專訪說：「我畫電影看板已超過40年，全美戲院的看板都是我畫的」。顏振發表示，他18歲開始學畫電影看板，以自學方式日夜不停地畫，從月薪新台幣200元到出師月入10多萬元，在手繪電影看板全盛時期，收入真的不得了。

數位時代來臨後，數位影像及印刷技術精進，取代手繪電影看板，顏振發收入驟降，也擔心後繼無人，但長久的堅持，終讓顏振發揚名海內外。顏振發表示，畫電影看板最重視眼力，他要畫到眼睛看不見為止。

手繪 日本 電影

延伸閱讀

威爾法洛入主「神偷奶爸4」當惡霸 尬上史提夫卡爾

世界冷漠，那又如何？北影焦點影人貝拉．塔爾的電影配樂

《俠盜獵車手》遲遲不出電影？Rockstar創辦人：風險太大怎麼想都會虧

臺南文學獎精選／一座戲院，串起和臺南的歷史記憶

相關新聞

收容浪浪…台南友善暫置區10月啟用 多功能園區明年底完工

台南市大北門區流浪犬問題頻生，動保處捕抓浪犬結紮剪耳回置，比不上沒公德心的民眾棄置犬隻繁衍速度，加上部分人士的飼養行為，...

嘉邑行善團會員代表大會為理監事選舉方式爆發爭議內訌 擇期再選

嘉義市嘉邑行善團上午舉行第9屆會員代表大會，選舉新任15席理事及5席監事，朝野兩派為選舉方式依章程採無記名連記法，或依人...

土地公加持 台南總祿境下土地廟入厝發送400隻招財金龍

超過300年歷史的台南總祿境下土地廟，歷時2年重整修繕，將於7月3日舉行入火安座，適逢「台南400」也歡慶土地公入厝，將...

一生手繪無數電影看板 顏振發看板人生電影首映

一生手繪無數電影看板的顏振發，也有1部專屬自己的電影。日本導演今關明好拍攝的「顔さんの仕事」（顏師傅的看板人生），昨晚在...

TPASS上路雲林市區公車乘客量大增 縣府再推購票優惠

雲林縣市區公車免費乘車行之有年，去年底配合交通部推出「雲林TPASS定期票」，市區公車乘客量大幅成長，今年5月與去年同期...

重振台南左鎮特色美食 志工媽媽傳授如何釀破布子

入夏正值破布子成熟期，台南左鎮區公所號召轄內公舘、內睦、左中、光榮與澄山等5個社區發展協會今天一同釀製古早味破布子。作好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。