一生手繪無數電影看板 顏振發看板人生電影首映

一生手繪無數電影看板的顏振發，也有1部專屬自己的電影。日本導演今關明好拍攝的「顔さんの仕事」（顏師傅的看板人生），昨晚在台南市全美戲院首映，預定8月在日本上映。

全美戲院售票口旁昨天貼了1張小海報，門口也有1張小紅紙，這些都是為了昨晚拍攝「顔さんの仕事」（顏師傅的看板人生）首映做準備，今關明好及拍攝團隊及顏振發等人也都進場觀賞。

這部講述顏振發人生紀錄的電影，目前暫定在全美戲院播放，後續還有今天、明天及7月6日中午12時共3場，全是免費進場。顏振發也手繪專屬自己的電影看板，正置於戲院對面他平時作畫的地方，今天將擺放在戲院門口，但不會掛在戲院門面上方。

全美戲院經理吳俊誠今天告訴中央社記者，今關明好去年6月到戲院拍攝，迄今正好1年，這部電影預定8月在日本上映。顏振發看了電影後說：「拍得真好」。

現年71歲顏振發是台灣國寶級手繪電影看板畫師，今年獲頒台北電影節卓越貢獻獎，戲院對面騎樓是他作畫的地方，幾乎全年無休，吸引不少遊客到場看他畫畫，也讓當地逐漸變成1個景點。

顏振發10多年前曾接受中央社記者專訪說：「我畫電影看板已超過40年，全美戲院的看板都是我畫的」。顏振發表示，他18歲開始學畫電影看板，以自學方式日夜不停地畫，從月薪新台幣200元到出師月入10多萬元，在手繪電影看板全盛時期，收入真的不得了。

數位時代來臨後，數位影像及印刷技術精進，取代手繪電影看板，顏振發收入驟降，也擔心後繼無人，但長久的堅持，終讓顏振發揚名海內外。顏振發表示，畫電影看板最重視眼力，他要畫到眼睛看不見為止。