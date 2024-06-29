收容浪浪…台南友善暫置區10月啟用 多功能園區明年底完工

台南市大北門區流浪犬問題頻生，動保處捕抓浪犬結紮剪耳回置，比不上沒公德心的民眾棄置犬隻繁衍速度，加上部分人士的飼養行為，造成野犬群聚，農田、魚塭遭到入侵，近年來發生多起老人遭咬傷及驚嚇摔車事件，台南市政府在學甲設置多功能動物保護教育園區，目前工程進度順利，預計明年底完工。

另外南市動保處也創全台先例，在仁德區向台糖承租近1公頃土地，設置遊蕩犬友善暫置區，最快10月底就能完工、驗收順利啟用，園區共規畫6區，設置100個狗屋，讓安置的遊盪犬在開放空間活動，預計收容量約在200到300隻左右。

政府實施「零安樂」政策後，流浪犬貓收容成了大問題，南市原有灣裡、善化兩個收容所不堪負荷，為解決流浪犬貓收容問題，南市府原計畫在六甲飛彈基地舊址規劃興建多功能動物保護教育園區，可收容鄰近區域浪浪並進行生命教育，但遭到地方及民代反對，後來覓址改到學甲第六公墓遷葬地，起初也遭到當地民眾抗議。

學甲現址附近僅有掩埋場及幾處魚塭，加上是公墓遷葬地，距離聚落有一段距離，南市府為開發此處，除了建設所需的2.09億元經費外，還將拓寬聯外道路及水利建設等，總算平息反對聲音，在去年12月動土開工，目前工程進度順利，填土整地及基礎設施鑄基已進行，占地2公頃的園區預計明年底完工，除動物收容外，還有多用途廣場、運動設施、小農市集、寵物公園、生態滯洪池等。