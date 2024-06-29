中斷15年…7月6日恢復全線通車 阿里山林鐵大事記

遭颱風重創後中斷15年、具百年歷史的阿里山林業鐵路將於7月6日起恢復全線通車，以下為阿里山林鐵大事記。

--1900年（明治33年），鐵道部勘查阿里山林鐵舖設可行性，小笠原富二郎勘查阿里山森林資源。

--1903年（明治36年），總督府特命河合鈰太郎規劃阿里山森林開發與鐵道選線事宜。

--1906年（明治39年），阿里山林鐵開發案通過，7月嘉義到竹崎開始施工。

--1907年（明治40年）10月，獨立山螺旋登山路段完工，鐵道興建到梨園寮站為止。

--1912年（大正元年）12月25日到26日，嘉義北門站到二萬平間以7節列車載檜木試運轉。

--1914年（大正3年），路線延伸到沼平車站，阿里山線（主線）竣工，沼平車站開始營運。

--1920年（大正9年），阿里山鐵路正式辦理客運。

--1927年（昭和2年），阿里山入選台灣日日新聞社徵募的「台灣八景」。

--1945年（昭和20年）8月15日，第二次世界大戰日本宣布無條件投降，11月阿里山林場歸台灣省行政長官公署農林處林務局監理管轄。

--1962年，首度行駛柴油對號快車，往返嘉義到奮起湖間。

--1963年，轉型觀光鐵路，「中興號」對號快車開始營運。

--1982年9月30日，阿里山公路通車，阿里山林鐵旅客運量重挫。

--1986年，祝山線通車，與日本大井川鐵路結盟為「姐妹鐵路」。

--1999年9月21日，集集大地震重創，眠月線停駛，阿里山新站拆除，業務改移到沼平站。

--2003年3月1日，阿里山線發生翻車事故，造成17人死亡、205人輕重傷。

--2009年8月8日，莫拉克颱風導致阿里山林鐵柔腸寸斷，全線停駛。

--2011年4月27日，神木線發生倒樹意外，樹幹斷裂擊中車廂，導致出軌、翻覆，造成6人死亡、113人輕重傷。

--2012年12月26日，嘉義到竹崎恢復通車。

--2014年1月27日，竹崎到奮起湖本線復駛。

--2015年12月25日，原定復駛奮起湖到阿里山段，但10月1日杜鵑颱風影響，58K中斷，本線仍只通行嘉義到奮起湖。

--2019年7月9日，文化部公告「阿里山林業暨鐵道文化景觀」為全台灣第一個國家級重要文化景觀。

--2023年10月4日，檜木客車「福森號」發表，打造阿里山旅遊新體驗。

--2023年12月25日，標誌融入美學設計，運用鐵及木材為裝潢元素的北門車站整修啟用，及改裝車輛「栩悅號」發表。

--2024年5月18日，林鐵主線試營運，阿里山號再從北門站直達阿里山站，預計7月6日林鐵主線嘉義到阿里山全線恢復通車。