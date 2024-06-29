阿里山林鐵迎全線通車整修10餘站 懷舊歷史風貌

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處重點整修林鐵沿線10餘車站，恢復具古蹟資格車站舊觀或新建綠建築車站，迎接7月暌違15年的全線通車，再現歷史風貌。

阿里山林鐵主線自嘉義火車站出發到終點站阿里山站，總長71.6公里，車站數量隨不同年代需求而有差異，每站呈現各自特色，令人流連。

阿里山林鐵及文資處長黃妙修告訴中央社記者，林鐵車站1912年有27個、1952年有21站，目前有20站，包括嘉義、北門、鹿麻產、竹崎、木履寮、樟腦寮、獨立山、梨園寮、交力坪、水社寮、奮起湖、多林、十字路、屏遮那、二萬平、神木、阿里山、沼平、對高岳與祝山。

2018年7月1日林鐵及文資處成立，積極打通林鐵42號隧道，恢復全線通車，並修復、改建沿線車站，修復車站包括竹崎、新北門、鹿麻產、樟腦寮、獨立山、交力坪、水社寮，並改建阿里山、祝山與神木站等。

其中2011年11月整修完成的縣定古蹟竹崎站使用台灣檜木（紅檜）為修復主要材種，恢復木造車站原有面貌，並以編竹夾泥牆、木摺壁及壁面灰作，延續養灰、養土等傳統建築工藝。

竹崎站內、外一襲浪漫蒂芬妮藍色調，設計階段就油漆剝漆試驗，且經文化資產審查會議與各單位密切商討、謹慎考究後呈現，保留遊客及在地居民的竹崎站記憶。

另外，改建後的祝山站也是林鐵亮點，2020年10月動工，克服地勢、天候與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等困境，2023年11月20日啟用，以嶄新風貌迎接旅人。

黃妙修說，祝山站獨特醒目α棚頂設計，迎合阿里山雲海，兼含文化景觀、生態永續及友善服務概念，締造全台海拔最高車站、首座鑽石級綠建築高山車站、首座採智慧生態照明車站、首座具蓄水功能月台車站及首座雙層單側岸壁式弦月造形月台紀錄。

黃妙修表示，整修、改建車站除提升運輸安全，更能創造友善溫暖旅遊體驗。