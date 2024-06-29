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阿里山林鐵強化防護 栩悅號、福森號安全運行

中央社／ 嘉義市29日電
阿里山林鐵列車「栩悅號」套裝服務登場，在阿里山全線通車後，可提供國內、外遊客更細膩、多元山林體驗。中央社
阿里山林鐵列車「栩悅號」套裝服務登場，在阿里山全線通車後，可提供國內、外遊客更細膩、多元山林體驗。中央社

路線中斷15年的阿里山林業鐵路7月6日全線通車，沿線設告警系統防護，以安全運行為核心，讓舊列車改造的栩悅號與全新打造的檜木車廂福森號藉以營造下一個百年觀光量能。

阿里山林鐵經歷2009年莫拉克颱風、2015年杜鵑颱風侵襲，42號隧道大崩塌，造成路線中斷無法全線通車；除天災危害，阿里山林鐵2003年及2011年發生列車翻覆事故，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處將安全運行列首要目標，列車人員落實標準作業程序（SOP），持續加強列車周邊安全告警系統。

阿里山林鐵及文資處鐵路維護科技正連祥益表示，林鐵第29、30號隧道銜接路段短，影響駕駛反應時間，試辦自動化落石告警系統，如果有落石、倒樹等入侵軌道，這區段前後告警牌面將亮燈警示駕駛，且告警訊息利用通訊軟體同步傳送到車站人員，再利用無線電通知駕駛，後續將擴大應用。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱表示，持續調查列管林鐵沿線兩側林木，道班人員每日朝巡、每季步行檢查，2019年起擴大以樹倒可能影響行車範圍全面檢查，應用非破壞檢測評估，詳細診斷林木狀況，配合修枝、環境改善或移除作業等動態管理，維護列車行駛安全。

周恆凱說，不可避免林鐵邊坡土砂災害及落石問題，除告警系統，林鐵目前於潛在邊坡滑動區域建置監測系統，仰賴人工量測，原則每月記錄分析1次，如果遇颱風、豪雨或較大地震就視情形增加觀測頻率。

周恆凱表示，配合軌道異物入侵警示訊息等即時傳輸，已採購相關儀器設備結合光纖網路，目前先完成二萬平到祝山段光纖管道設置作業，今年接續發包嘉義到二萬平路段，預計2025年完成，整體提升行車安全。

在強化安全前提下，栩悅號套裝服務已登場，行駛嘉義站到奮起湖站，阿里山林鐵全線通車後，福森號將於7月間配合營運，遊客可利用不同遊程觀賞阿里山美麗風貌，提供更細膩、多元山林體驗。

此外，阿里山檜木列車每週六日及國定假日開行，且每月第1個週六開行21號蒸汽火車聯掛檜木車廂，行駛嘉義站到車庫園區、北門站，吸引親子搭乘。

周恆凱表示，將持續改善車站與周邊環境及新購機關車與車廂，增開班次，提升整體服務品質，強化國際交流合作，透過姊妹鐵道及其他友好鐵道，傳播阿里山林鐵全線通車資訊，帶動國際遊客搭乘。

周恆凱說，未來會透過國內、外各類影片合作拍攝模式，推廣林鐵文化資產底蘊、自然、林業與鐵路美。

嘉義 阿里山

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