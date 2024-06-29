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林內鄉長罷免案 進入第2階連署
雲林縣林內鄉長劉姿言遭鄉民提案罷免，已進入第2階段連署，劉姿言說，她不知此事，鄉民若有疑問可直接反映、討論，不要浪費公帑罷免。第2階段連署人名冊需在7月29日前送交，審查通過後60天內投票，劉姿言罷免案是雲林地方自治史上第2起罷免案。
劉姿言罷免由鄉民曾慶玄等人領銜提案，昨天近30名鄉民開記者會，曾慶玄說，烏塗村長青食堂位於已成危樓的活動中心後方，鄉長上任1個月後就將活動中心斷水斷電，要村民簽委託管理書後才願給予使用，村民針對危樓多次陳情都無下文。
烏麻村長詹飛聲、烏塗村長張翠屏等人抱怨，村幹事大幅縮編，業務更繁重，且不讓村長發文，很多陳情案後續處理都跳過村長，村長反映水溝蓋不良等問題或爭取路燈等，都沒處理，罷免案是經鄉內10村村長同意提案，既然鄉長做不好，就把選票還給選民。
劉姿言說，昨天才知道鄉民發動罷免，會進一步了解，人員編制未規定要幾名村幹事，鄉民如有問題或對鄉政有疑問都可探討，公所財源有限，發動罷免增加財政及納稅人的負擔，林內是窮鄉鎮，大家可以坐下來討論，不要動不動就罷免，且推動鄉政也要時間展現。
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