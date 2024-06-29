鄉親鄉情／交趾陶大師呂勝南 創作生涯最大陶壁述說諸羅故事

70歲國家薪傳獎得主、交趾陶大師呂勝南有準博士的獨子呂皇澄傳衣缽，仍不停創作，父子帶領工作團隊接受嘉義市九華山地藏庵委託創作最大交趾陶藝術陶壁，述說清朝三大民變之一諸羅（清嘉義地名）圍城「戴潮春事件」，義民誓死護城護民忠義故事。

地藏庵廟前右側的昭忠祠1866年創建，奉祀清同治年間戴潮春事件死難義士266名靈骨、靈位，日治昭和11年廢廟，靈骨移至彌陀寺旁，與林爽文之役「十九公」、道光13年張丙之役「五百三公」靈合祀義民塔，1971年地藏庵改建7層蓮花寶殿，將原廟建材移建於此奉祀，地藏庵董事長黃俊森說，廟方將諸羅城義民守城忠義故事傳後世，委託呂勝南創作藝術陶壁。

「考據史實花很長時間」呂勝南說，長、寬各近3公尺的陶壁，是他創作過最大陶壁，呈現160多年前戴潮春事件至今4個不同階段史實故事，陶偶呈現戴潮春帶部屬攻城，還有義民驚恐神情，人物等造型陶土捏塑放置高溫1100度窯爐燒3天，須降溫3天再上寶石釉燒3天。

2008年呂勝南指導雲林監獄收容人費時1年半，完成高180公分、重逾1公噸的陶藝關公，坐鎮嘉義地檢署大樓廣場，年底再完成最大藝術陶壁，成為呂勝南兩大傳世作品。

呂勝南學徒出身，24歲創作至今46年，1994年獲第2屆國家傳統工藝最高榮譽薪傳獎，他進多所監獄辦技藝班，20年培訓近千名收容人自立更生，還兼雲科大交趾陶技術講師，傳承技藝。