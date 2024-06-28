台南青鳥宴開吃 建立互助網絡深化民主

「台南青鳥宴．公民大辦桌」今晚在東區東門巴克禮紀念教會席開39桌，由辦桌南霸天阿勇師掌勺端上10道菜；籌備團隊表示，青鳥宴只是互助網絡的開始，目的是深化台灣民主。

台南市民團協會舉辦的「台南青鳥宴．公民大辦桌」晚上6時30分開始進場，但有人6時就抵達，還有民眾拿著「票投藍白，葬送未來」牌子表達訴求。7時開桌，阿勇師端上充滿台味的10道菜，包括紅燒魚翅羹、溜油龍膽石斑、麻油米糕蒲燒鰻、潮式佛跳牆等。

籌備團隊指出，6月上旬透過臉書（Facebook）粉專發布台南青鳥宴席開20桌消息，未料不到12小時就滿桌，才決定增開10桌，依舊不敷所需，最後增開至39桌，130名候補只有20多人順利補到位置。

籌備團隊總幹事李新元今晚接受中央社記者訪問說，台南青鳥宴訴求簡單，就是讓同溫層的人透過聚會彼此認識交流，公民運動不能只是在街頭衝撞，這是生活、建立互助的開始，成為互助網絡，深化台灣民主。

台南市民團協會副理事長謝長穎則表示，人與人的連結才是民防核心，透過聚會認識促使社群茁壯交流，台南青鳥宴是個起頭，這只是第1場，後續還有不同場，不一定要吃飯，也有可能是學習或登山，軟硬交錯。