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獲5千萬補助...台南再增15處科技執法 首創加設「閃燈」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市科技執法路口越來越多，內政部再補助5100萬元增加15處，議員要求提前設閃燈提醒。記者吳淑玲／攝影
台南市科技執法路口越來越多，內政部再補助5100萬元增加15處，議員要求提前設閃燈提醒。記者吳淑玲／攝影

台南已有38處科技執法，有10處驗收中預計年底上路，又獲中央補助再增設15處，總數將達63處，因議員認為科技執法不能以開罰為目的，要求每個科技執法設置點的前方路段，設固定式LED燈及警告標示牌，加強提醒用路人注意；市警局指出，新增的15處預計要到年底或明年才會上路，會依照議員建議設LED燈閃示紅燈及警告標示牌，提醒民眾。

內政部補助台南市建置科技執法案，總計15處路口，經費5100萬元，議會審查墊付案時，多位議員指出，科技執法路段愈來愈多，但標示不清常造成民怨，附加條件要求每個科技執法設置地點，應設固定式LED燈及警告標示牌，且在居民不反對下裝設爆閃燈。

議員也說，警告標示牌距離要拉遠一點，不要到了路口才知道有科技執法，重點是提醒喝阻，及防制意外發生為目的，而不是要開罰，上路前要多宣導避免民怨。

南市警局表示，台南市科技執法地點仍是六都最少，本次墊付案新增15處路口以原台南市區及永康區為主，建置工期至少要4個月，最快要年底或明年才會上路，以不依車道行駛、車輛未停讓行人及闖紅燈等，為主要執法項目，目的是車流順暢及降低事故。

針對議會附帶決議事項，台南市警局表示，每處科技執法路口前方適當距離前增設2面科技執法警告牌面，已提早讓民眾知悉前方路口設有科技執法設備；至於爆閃燈有使用的規定，評估後，擬以設置規則第144條所列「施工警告燈號」紅色閃光燈號方式，未來15處科技執法路口，每處路口增設2只太陽能LED紅色閃光燈號，藉以提醒民眾行經易肇事路口，提高警覺。

台南市科技執法路口越來越多，部分路段的警示牌已有增加LED燈提醒。圖／台南市交通大隊提供
台南市科技執法路口越來越多，部分路段的警示牌已有增加LED燈提醒。圖／台南市交通大隊提供
台南市科技執法路口越來越多，內政部再補助5100萬元增加15處，議員要求提前設閃燈提醒。記者吳淑玲／攝影
台南市科技執法路口越來越多，內政部再補助5100萬元增加15處，議員要求提前設閃燈提醒。記者吳淑玲／攝影

台南 科技執法 議員

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