嘉縣制高點AI煙霧探測系統 露天燃燒無所遁形
嘉義縣環境保護局今天發布新聞稿表示，今年成立13人巡查小組，搭配6套「制高點AI煙霧探測系統」，24小時監控並自動辨識空氣污染，露天燃燒無所遁形，目前已查獲36起。
環保局說，「制高點AI煙霧探測系統」以制高優勢結合AI（人工智慧），24小時監控並自動辨識空污，透過系統即時傳輸告警通報稽查員，36起露天燃燒中2起是農民燒稻草，其他是民眾燒雜物。
環保局表示，依空氣污染防制法，如果是個人行為處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰，如果是工廠露天燃燒，最重可處500萬元以下罰鍰。
環保局說，正值稻作收割期，不少農民收割完整理田地時，常貪圖便利，將田地附近雜草及垃圾以焚燒方式直接處理，造成公共安全危險、嚴重影響空氣品質。
此外，環保局表示，依「收購公糧稻穀作業要點」，農民種植的同一地號農田被查獲露天燃燒累積達2個期作，自第2次查獲公文送達日起1年內，暫停收購公糧1次。
環保局長張輝川呼籲農民，整理農田採現地翻耕堆肥方式就地掩埋，維持空氣清新。
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