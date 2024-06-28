被批2年未招考公幼教師 南市教育局：幼生3年減1萬多人

全國幼教產業工會今天指出，台南市已2年未招考公幼正式教師及教保員，大量聘僱代理教師和契約教保員的情況下，不利師資穩定；台南新教育局表示，因少子化趨勢，公幼逐年減班教師超額，目前努力提高招生率，才能真正穩定生源及師資。

教育局說，在公幼逐年減班，為避免超額教師衝擊，南市已優於中央法令規定，全面調降師生比至1比12，代理教師仍具幼教資格，且服務表現優良者皆可依程序續聘，不會有師資不穩定與降低服務品質問題，籲請該會應協力提高公幼招生率，才是穩定師資的良方。

教育局表示，近3年台南市2至5歲幼生人數減少1萬7百多名、公幼減少班級將近117班，加上準公幼加入的挑戰，公幼招生已大不如前，逐年減班教師超額已是每年須解決問題。市府雖已努力將法定師生1比15調降為1比12，但減班壓力仍舊在。

為強化公幼招生誘因，南市府教育局已努力爭取中央補助延長課後照顧到6點每小時35元、寒暑假托育照顧每月不超過2000元的補助。如果要穩定公幼師資，根本的解決之道仍在強化公幼的競爭力，吸引家長入園，否則招生不足、年年減班，如何招聘教師？超額教師如何解決？ 都是既有公幼體系的一大挑戰。

教育局表示，南市為提高公幼延長照顧服務人力，近期已招聘加置照顧服務人力103名，名額為六都第2，這些努力應該被看見，而不僅是批評。面對少子女化的趨勢與私幼的競爭，如何提高公幼的服務品質、吸引家長入園，以穩定公幼班級數，避免教師減班超額，應該比質疑為何不招考正式教師與教保員更為實際。