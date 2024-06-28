台南芒果前進新加坡 市長黃偉哲手作芒果雪花冰行銷

台南高品質芒果前進新加坡，身為南市農特產最佳代言人的市長黃偉哲今天飛抵新加坡，在當地鎖定高端客群的冷藏公司(Cold Storage)旗下連鎖超市，共同宣布台南芒果正式上架，還現場示範品嘗芒果的「撇步」，手作芒果雪花冰甜蜜又消暑，看得在場消費者嘴饞不已，立刻手刀搶購，一次就能吃到愛文、金煌、西施等多種不同風味的芒果。

南市府近年來積極推動芒果外銷，新加坡作為全球貨運樞紐且人均所得高，是台南在東南亞的重要農產行銷基地，繼去年與新加坡冷藏公司合作以來，已成功將芒果、鳳梨和文旦等台南農特產品打入當地市場，去年芒果初試啼聲大獲好評，該公司今年一口氣增加6倍訂單，看好台南芒果的市場價值。

台南市長黃偉哲表示，每兩粒台灣芒果就有一粒來自台南，農民憑藉良好的栽培技術及嚴格品管，台南芒果在內外銷上都極具優勢，去年帶芒果來新加坡，發現除了愛文，金煌及西施等品種也受到青睞，今年一口氣把3種芒果全上市，分享給星國民眾。

黃偉哲分享台南芒果特色，愛文芒果口感Q彈、香氣濃郁、酸甜多汁，金煌芒果清甜肉多、纖維細，西施芒果則纖維細緻、口感扎實甜度高，讓消費者有更多選擇，他和與會嘉賓動手做出網美系的「台南夢幻極光芒果雪花冰」，十分吸睛，也吸引許多民眾爭相搶購鮮果。