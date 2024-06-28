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英威康與樺康智雲公司送愛心 捐贈10台自動翻身照護床

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
英威康與樺康智雲公司今天捐贈10台自動翻身照護床，提升嘉義縣長照品質。記者黃于凡／攝影
英威康與樺康智雲公司今天捐贈10台自動翻身照護床，提升嘉義縣長照品質。記者黃于凡／攝影

嘉義縣老人福利、身心障礙機構內有許多重度失能者長期臥床，需定時翻身避免褥瘡，但翻身需大量體力，又會導致照顧者職業傷害，一直是機構苦惱問題，英威康科技股份有限公司與樺康智雲股份有限公司今天捐贈10台自動翻身照護床，縣長翁章梁頒發感謝狀。

縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳今代表受贈，頒發感謝狀給英威康與樺康智雲股份有限公司。自動翻身照護床由漢翔航空公司及漢基綠能科技公司製造，可設定翻身頻率、角度，透過智慧科技輔助提供精準服務，減少職業傷害和感染褥瘡風險。

縣長翁章梁表示，自動翻身床可定時翻身，還有多項姿勢可調節，避免失能朋友出現褥瘡，這十床將3 家老人福利機構、1 家身心障礙機構及民雄輔具資源中心使用，感謝張明達議長媒合英威康及樺康智雲公司，用實際行動改善長照品質。

英威康與樺康智雲公司總經理林建志說，自己在嘉義耕耘數十年，受到許多人幫助，因此思考如何回饋社會，捐贈自動翻身照護床獲得股東及員工大力支持，若翻身床實用且符合需求，未來將持續捐贈。

英威康與樺康智雲公司今天捐贈10台自動翻身照護床，提升嘉義縣長照品質。記者黃于凡／攝影
英威康與樺康智雲公司今天捐贈10台自動翻身照護床，提升嘉義縣長照品質。記者黃于凡／攝影
英威康與樺康智雲公司今天捐贈10台自動翻身照護床，提升嘉義縣長照品質。記者黃于凡／攝影
英威康與樺康智雲公司今天捐贈10台自動翻身照護床，提升嘉義縣長照品質。記者黃于凡／攝影
英威康與樺康智雲公司今天捐贈10台自動翻身照護床，嘉義縣長翁章梁（右二）、議長張明達（右一）、副議長陳怡岳（左一）代表受贈。記者黃于凡／攝影
英威康與樺康智雲公司今天捐贈10台自動翻身照護床，嘉義縣長翁章梁（右二）、議長張明達（右一）、副議長陳怡岳（左一）代表受贈。記者黃于凡／攝影

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