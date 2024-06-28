暑假弱勢孩童供餐不中斷 南市656個超商據點可領餐點

暑假即將於7月1日開始，台南市確保弱勢學童暑期午餐協助不中斷，結合教育局弱勢學生午餐補助、社會局愛心餐食券計畫與各界善心資源，提供70元餐食兌換券，估有2千7百多名學子受惠。

市長黃偉哲表示，寒暑假學生午餐照顧服務不中斷，市府部分有教育局針對低收入戶學生及其他到校參與各項活動的弱勢學生，由學校統一規畫提供價值70元以上的餐食；社會局透過社工評估針對弱勢家庭兒少提供愛心餐食數位券，全市提供超商及特約商家等656個門市據點，可兌換到70元以上的餐食。

教育局表示，寒暑假期間的供餐方式會由各校因地制宜，以滿足學生需求與便利性為最大原則，以學校協調周邊超商或符合衛生規範的餐飲業者，提供餐券或簽單方式統計供餐，或提供等值食材讓學生帶回，今年暑假預估將有2000名學生受惠。

社會局長盧禹璁表示，今年暑假預計補助732位國中小學生兌換餐食服務，若有熱心企業團體或善心人士欲了解本服務方案內容，可聯繫社會救助科06-2995686洽詢。