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見證南科從2萬到9萬人 南科Park17商場滿20年重新開幕

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
南科Park17商場整改後，購物及餐飲空間都增加。記者莊曜聰／攝影
南科Park17商場整改後，購物及餐飲空間都增加。記者莊曜聰／攝影

南科台南園區發展迄今，從業人員已經超過9萬人，草創之初設立的「南科Park17商場」已有20年歷史，南科管理局委託經營的統一超商將商場重新改裝、招商，一樓新增餐飲品牌及藥局，二樓增加書籍區、個人行動辦公室等，並導入智能情報站、智能點餐、電動車快充等服務，今天重新開幕，吸引不少人潮上門。

南科管理局局長蘇振綱表示，園區初期為提供基本生活機能，力邀統一集團進駐「南科Park 17商場」，當時整個園區不到2萬人，經營上頗為不易，隨著園區逐漸發展，商場旁也有銀行、診所等設立，相關需求大增，現在滿20年，統一超商把近千坪空間重新整修，提供更完善、多元服務，與南科一起成長。

這次整改後1樓有7-11、星巴克、摩斯漢堡、翰林茶館、老董牛肉麵、田田好食、好好吃飯、大諾亞飲料及台安藥局，還有輪動美食櫃位提供多樣化餐飲選擇；2樓空間設有博客來書籍區、翠蓮原味生活館、優品小農介紹所、個人行動辦公室等設施，戶外廣場，未來將不定期舉辦市集或車展，外部也設置電動車充電樁及停車位。

今天開幕剪綵包括南科管理局局長蘇振綱、副局長鄭秀絨及李信昌、統一超商營運群總經理謝蓮塘、協理李宗賢、園區公會處長郭春暉到場參與，現場安排新市國小創鼓隊、統一獅Uni Girls啦啦隊表演，還有OPEN將與在場民眾互動，氣氛熱烈。

南科Park17商場整改後，外部停車位也設置電動車充電樁。記者莊曜聰／攝影
南科Park17商場整改後，外部停車位也設置電動車充電樁。記者莊曜聰／攝影
南科Park17開幕剪綵活動，請來統一獅Uni Girls啦啦隊表演。記者莊曜聰／攝影
南科Park17開幕剪綵活動，請來統一獅Uni Girls啦啦隊表演。記者莊曜聰／攝影
南科Park17商場見證南科20年來發展，今改裝後重新開幕。記者莊曜聰／攝影
南科Park17商場見證南科20年來發展，今改裝後重新開幕。記者莊曜聰／攝影
南科Park17商場見證南科20年來發展，今改裝後重新開幕。記者莊曜聰／攝影
南科Park17商場見證南科20年來發展，今改裝後重新開幕。記者莊曜聰／攝影

南科 超商

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