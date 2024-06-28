見證南科從2萬到9萬人 南科Park17商場滿20年重新開幕

南科台南園區發展迄今，從業人員已經超過9萬人，草創之初設立的「南科Park17商場」已有20年歷史，南科管理局委託經營的統一超商將商場重新改裝、招商，一樓新增餐飲品牌及藥局，二樓增加書籍區、個人行動辦公室等，並導入智能情報站、智能點餐、電動車快充等服務，今天重新開幕，吸引不少人潮上門。

南科管理局局長蘇振綱表示，園區初期為提供基本生活機能，力邀統一集團進駐「南科Park 17商場」，當時整個園區不到2萬人，經營上頗為不易，隨著園區逐漸發展，商場旁也有銀行、診所等設立，相關需求大增，現在滿20年，統一超商把近千坪空間重新整修，提供更完善、多元服務，與南科一起成長。

這次整改後1樓有7-11、星巴克、摩斯漢堡、翰林茶館、老董牛肉麵、田田好食、好好吃飯、大諾亞飲料及台安藥局，還有輪動美食櫃位提供多樣化餐飲選擇；2樓空間設有博客來書籍區、翠蓮原味生活館、優品小農介紹所、個人行動辦公室等設施，戶外廣場，未來將不定期舉辦市集或車展，外部也設置電動車充電樁及停車位。