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愛文金煌西施芒果前進新加坡 超市買氣旺

中央社／ 新加坡28日專電

台南市長黃偉哲訪問新加坡，今天與駐新加坡代表童振源到超市出席記者會，行銷台南愛文、金煌、西施芒果；繼去年銷售經驗，今年連鎖超市增加去年的6倍訂購量，而在新加坡爆紅的西施芒果，今年也再度熱銷上市。

台南市長黃偉哲下午到新加坡當地超市出席「臺灣臺南芒果上架記者會」，推廣愛文、金煌、西施等品項芒果，記者會以台南芒果冰為主題，吸引許多新加坡民眾駐足圍觀並試吃芒果冰。出席人士包含駐新加坡代表童振源及相關業者。

黃偉哲告訴中央社，台南芒果在新加坡市場有立足之地，希望讓更多新加坡人認識台灣水果，藉此打開國外銷售通路，建立商譽並不容易，因此在生產端將會顧好品質。

他說，新加坡國民所得高，高消費能力的族群享用高品質產品，期待台灣水果更有競爭力持續進軍國際、開拓更多市場。

活動現場，黃偉哲與童振源穿起廚房圍裙共同製作芒果冰。童振源表示，在新加坡，台南芒果非常受歡迎，總能掀起搶購潮，今年超市增加去年的6倍訂購量，相信未來一定會暢銷。

童振源說，新加坡民眾喜歡台灣水果，這樣的氛圍有助台星親善情誼，新加坡消費力相當高，台灣的高端水果來到新加坡勢必有很大市場機會。

一名在超市逛街的新加坡民眾告訴記者，他曾多次到台灣旅遊，印象最深刻的就是甜美多汁的水果，很開心看到台南芒果進軍當地超市，如此一來就可讓更多新加坡友人品嚐到「寶島滋味」。

台南市政府農業局指出，台南芒果進軍新加坡超市CS Fresh及Giant，除了超市販售之外，也透過自然屋Natural House Taiwan& Japan結合新加坡RedMart網路超市、Shopee等電商，提供跨境線上訂購台南芒果百寶盒、愛文及金煌西施芒果禮盒直送新加坡服務，期待台灣農產品能夠在國際市場上繼續發光發熱，為農民帶來更多的效益。

新加坡 芒果

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