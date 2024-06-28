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嘉縣全民運動館擬增40個停車格 民眾憂被附近住戶占用

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣全民運動館預計今年底完工，縣府教育處今天舉辦招商說明會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣全民運動館預計今年底完工，縣府教育處今天舉辦招商說明會。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣獲教育部補助1.8億元，在水上鄉興建首座全民運動館，預計今年底完工，縣府今舉辦招商說明會，停車格不足問題引關注，教育處擬借用柳林國小旁空間新設停車場，但因地目限制無法盈利收費，民眾憂心被周圍住戶長期占用。教育處表示，將再研議解決方法。

議員江佩曄說，全民運動館汽車停車8格、機車停車30格，恐不敷使用，另也要為地方爭取優惠，增進使用意願。教育處表示，未來擬在柳林國小旁空地新設停車場，面積約1600平方公尺，預估可新增40個停車格，但地目是學校用地，暫定不會收取停車費。

有民眾憂心，柳林國小鄰近住家數量多，若不收費恐有民眾會停過夜、長期占用，導致真正要運動的人無法使用。教育處表示，全民運動館後方路旁也可停車，因學校土地供全民體育館代為管理，新設停車場不能營利，若由學校收費繳公庫等方法仍需研議。

此外，2樓綜合多功能球場結合羽球場及籃球場，曾有民眾反映憂心標線混亂，恐影響選手運動表現。教育處說明，顧問公司參考地方需求，以羽球為主規畫，參考各界意見，未來將由投標廠商提出運動項目及票價等規畫，經審核通過後，配合廠商需求畫設。

嘉義縣全民運動館ROT案由十方都市開發顧問有限公司協助促參，2層樓場館規畫健身房、瑜珈教室、飛輪教室、桌球教室、多功能教室（銀髮課程教室）、綜合球場（羽球場、籃球場），預計今年底完工，廠商投資最低金額980萬元，最快明年正式啟用營運。

嘉義縣全民運動館預計今年底完工，縣府教育處今天舉辦招商說明會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣全民運動館預計今年底完工，縣府教育處今天舉辦招商說明會。記者黃于凡／攝影
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嘉義縣全民運動館預計今年底完工，縣府教育處今天舉辦招商說明會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣全民運動館預計今年底完工，縣府教育處今天舉辦招商說明會。圖／嘉義縣政府提供
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停車場 教室 運動

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