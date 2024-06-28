快訊

身材苗條、睡太少也可能罹患脂肪肝！醫點名「2常見食物」天天吃可改善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林林內鄉長罷免案進入第2階段 領銜人列舉理由

中央社／ 雲林縣28日電
雲林縣林內鄉長劉姿言（右）罷免案提議人的領銜人曾慶元今天講述罷免理由，並說罷免案進入第2階段；對此劉姿言表示，期盼大家坐下來談，解開誤會，共同推動鄉政。圖／聯合報資料照
雲林縣林內鄉長劉姿言（右）罷免案提議人的領銜人曾慶元今天講述罷免理由，並說罷免案進入第2階段；對此劉姿言表示，期盼大家坐下來談，解開誤會，共同推動鄉政。圖／聯合報資料照

雲林縣林內鄉長劉姿言罷免案提議人的領銜人曾慶元今天講述罷免理由，並說罷免案進入第2階段；對此劉姿言表示，期盼大家坐下來談，解開誤會，共同推動鄉政。

曾慶元今天召開雲林縣林內鄉罷免19屆鄉長劉姿言記者會，林內鄉烏麻村長詹飛聲和數十名鄉民到場聲援，高舉寫著「控訴視鄉代、村長如無物」、「拒絕鄉長代理人」的字牌，高喊「把我的那一票還給我」。

曾慶元強調，自己非政客，只期盼建立一個互信的鄉村社會，給老弱婦孺安穩的居住空間，劉姿言上任1年7個月荒腔走板施政，經訪查林內鄉10個村有遇到被歧視的問題。

曾慶元因此列舉理由要罷免劉姿言，包括解僱約聘人員、課室公務人員大搬風、無視老人生命安全、好大喜功挑撥分化、競選政見未兌現、視村長如無物、無視鄉政的迫切僅執著沉迷有預算的建設泥沼中、無視鄉長本身職責，讓他不得不提議罷免。

曾慶元說，罷免案第1階段已通過，即日起至7月29日進入第2階段連署，他並未設置連署站，而是透過村民自發性簽署、響應。

詹飛聲指出，劉姿言罷免案是經鄉內10個村的村長同意提案，既然鄉長做不好，就把選票還給選民。

劉姿言接受電訪時表示，她到今天才知道地方發起罷免案，一個鄉鎮要發展需要時間，可能因為不解、誤解產生了誤會，希望大家能到鄉公所坐下來談，如果覺得有問題，可以反映。

針對鄉民們罷免的理由，劉姿言解釋，在體制上並沒有明文規定需設置多少名村幹事，重點在是否有服務，她上任後，因為人事升遷，所以目前僅有5名村幹事，此外鄉公所內的人事、行政全是公開透明。

雲林縣選委會指出，第19屆林內鄉鄉長選舉的選舉人總數為1萬4516人，依規定罷免案提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，林內鄉長罷免案第1階段審查通過，第2階段連署人人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，即1452人以上，需於7月29日下班前繳送聯署人名冊。

雲林縣選委會將收到連署人名冊後20天內查對連署人資格完畢。審查通過後60天內舉行投票。

罷免 鄉長 雲林

延伸閱讀

藍要罷免議長童子瑋 綠：藍顛倒是非黑白全黨救謝國樑

雲林地方自治史上第二次 林內鄉長劉姿言罷免案進入二階連署

幕後／修法提高罷免門檻恐波及謝國樑 藍黨團激辯未有共識

批介入謝國樑罷免案 國民黨：林右昌意圖轉移施政爛尾

相關新聞

見證南科從2萬到9萬人 南科Park17商場滿20年重新開幕

南科台南園區發展迄今，從業人員已經超過9萬人，草創之初設立的「南科Park17商場」已有20年歷史，南科管理局委託經營的...

暑假弱勢孩童供餐不中斷 南市656個超商據點可領餐點

暑假即將於7月1日開始，台南市確保弱勢學童暑期午餐協助不中斷，結合教育局弱勢學生午餐補助、社會局愛心餐食券計畫與各界善心...

雲林林內鄉長罷免案進入第2階段 領銜人列舉理由

雲林縣林內鄉長劉姿言罷免案提議人的領銜人曾慶元今天講述罷免理由，並說罷免案進入第2階段；對此劉姿言表示，期盼大家坐下來談...

英威康與樺康智雲公司送愛心 捐贈10台自動翻身照護床

嘉義縣老人福利、身心障礙機構內有許多重度失能者長期臥床，需定時翻身避免褥瘡，但翻身需大量體力，又會導致照顧者職業傷害，一...

南市民治市政中心戲水池及水舞區 7/1開放

臺南市新營區民治市政中心市民廣場戲水池及水舞區預計113年7月1日對外開放。 臺南市政府表示，水舞區表演平日分別在上午10點、下午3點、晚上7點、8點和9點各1場，假日則增加上午9點、下午4點及下午

嘉縣全民運動館擬增40個停車格 民眾憂被附近住戶占用

嘉義縣獲教育部補助1.8億元，在水上鄉興建首座全民運動館，預計今年底完工，縣府今舉辦招商說明會，停車格不足問題引關注，教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。