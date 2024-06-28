七股科工區開發利多 上游排水整治工程趕颱風季前完工

為帶動台南沿海地區發展，台南市政府開發七股科技工業區，廠商洽詢躍躍，目前已釋出35.74公頃、76筆土地供申購，由於開發範圍大，為避免衝擊集水區、加強周邊社區防洪能力，南市府向中央爭取4500萬經費辦理排水治理工程，預計颱風季來臨前可完工，提升當地排水效能。

七股科技工業區開發面積約141公頃，產業用地約84.8公頃，工程持續進行中，景觀綠美化工程70％、整地工程完成率65％、汙水管線工程18％，整體進度約20%左右，預計2027年9月完成開發工程，預計可增加290億元年產值、增加6000個工作機會，帶動溪北地區經濟發展。

南市水利局檢討七股排水上游段寬度約為6至7公尺，與規劃報告中建議的10公尺寬度有差距，有鑑於2018年0823豪雨時曾發生溢堤事件，加上未來工業區廠商建廠後的需求，南市府去年爭取經濟部水利署前瞻基礎建設經費4500萬元，辦理「七股區七股排水6K+437~6K+770護岸治理工程」。