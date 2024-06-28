快訊

日圓狂貶究竟觸底了沒？ 匯率想回升恐得美國說了算

博愛座爭議落幕？衛福部預告修法改稱優先席、放寬適用對象

Apple Watch 10「歷代螢幕史上最大」 渲染圖曝光增加3大變化

七股科工區開發利多 上游排水整治工程趕颱風季前完工

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
因應七股科工區開發需求及可能衝擊，南市府爭取4500萬經費改善上游排水，預計颱風季來臨前完工。圖／南市府水利局提供
因應七股科工區開發需求及可能衝擊，南市府爭取4500萬經費改善上游排水，預計颱風季來臨前完工。圖／南市府水利局提供

為帶動台南沿海地區發展，台南市政府開發七股科技工業區，廠商洽詢躍躍，目前已釋出35.74公頃、76筆土地供申購，由於開發範圍大，為避免衝擊集水區、加強周邊社區防洪能力，南市府向中央爭取4500萬經費辦理排水治理工程，預計颱風季來臨前可完工，提升當地排水效能。

七股科技工業區開發面積約141公頃，產業用地約84.8公頃，工程持續進行中，景觀綠美化工程70％、整地工程完成率65％、汙水管線工程18％，整體進度約20%左右，預計2027年9月完成開發工程，預計可增加290億元年產值、增加6000個工作機會，帶動溪北地區經濟發展。

南市水利局檢討七股排水上游段寬度約為6至7公尺，與規劃報告中建議的10公尺寬度有差距，有鑑於2018年0823豪雨時曾發生溢堤事件，加上未來工業區廠商建廠後的需求，南市府去年爭取經濟部水利署前瞻基礎建設經費4500萬元，辦理「七股區七股排水6K+437~6K+770護岸治理工程」。

水利局指出，工程施作採箱涵型式埋於南33線下方，以增加排水通水斷面，針對聚落低窪處佈設抽水機房及預埋管件，當外水過高內水無法排出時，抽水機將啟動協助抽排聚落內水。目前施工進度已達90%，排水拓寬工程已完成，而抽水平台尚在趕工中，預期颱風季前全部完工，進一步提升七股排水系統效能，期間加強防潮閘門操作管理、移動式防水擋板使用，讓下游低窪聚落安全性更有保障。

因應七股科工區開發需求及可能衝擊，南市府爭取4500萬經費改善上游排水，預計颱風季來臨前完工。圖／南市府水利局提供
因應七股科工區開發需求及可能衝擊，南市府爭取4500萬經費改善上游排水，預計颱風季來臨前完工。圖／南市府水利局提供

台南 水利局 颱風

延伸閱讀

高市將有第26座滯洪池 三民區正義公園7月開工挖降2公尺

台船離岸風電專案接單旺

台中清水重劃區人口增加快 兩段路將施工改善人行空間

嘉義市北排水維新支線嚴重汙染 「黑龍江」改善工程將3度招標

相關新聞

暑假弱勢孩子午餐不中斷 嘉市幸福飽餐券再+1兌換餐點更多元

嘉義市政府照顧經濟弱勢學生，暑假午餐不中斷，2021年7月將午餐券金額每餐50元調高到70元，今年加碼到100元，暑假推...

台南「富人里」窘境 人行道被擋、塞車成日常

南科LM特區占善化區蓮潭里95%面積，10年前起工作人口大量遷入，也讓里民年均所得185萬元成台南各里最高，不過居民陸續...

台南善化、隆田火車站 最快明年改建

南科效應帶動人口移入周邊行政區，台鐵善化、隆田火車站近年運量大增，地方爭取改建，交通部長李孟諺昨考察允諾2個月內核定兩站...

嘉市火雞肉飯夯…違規臨停大排長龍惹民怨 警加強取締

嘉義市火雞肉飯聞名全台，市區好吃的火雞肉飯四處林立，尤其知名店家每到用餐時間總是大排長龍，一些貪圖方便的用路人，隨意停車...

雲林西醫醫療低於全國平均值 榮總支援7月啟動遠距會診

雲林縣已達超高齡縣市，全縣20鄉鎮市當中，多達13個鄉為健保署公告西醫醫療資源不足地區，每萬人口職業醫生人數只有14.2...

地藏王也來當面試官？任職台南永康納骨塔約聘要擲筊 2考生獲滿分4聖筊

台南市永康區公所今辦理納骨塔約僱人員招考，因月薪加獎金每月最高可領47K，吸引8名民眾報考搶1缺額，而今年招考內容除一般...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。