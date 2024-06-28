七股科工區開發利多 上游排水整治工程趕颱風季前完工
為帶動台南沿海地區發展，台南市政府開發七股科技工業區，廠商洽詢躍躍，目前已釋出35.74公頃、76筆土地供申購，由於開發範圍大，為避免衝擊集水區、加強周邊社區防洪能力，南市府向中央爭取4500萬經費辦理排水治理工程，預計颱風季來臨前可完工，提升當地排水效能。
七股科技工業區開發面積約141公頃，產業用地約84.8公頃，工程持續進行中，景觀綠美化工程70％、整地工程完成率65％、汙水管線工程18％，整體進度約20%左右，預計2027年9月完成開發工程，預計可增加290億元年產值、增加6000個工作機會，帶動溪北地區經濟發展。
南市水利局檢討七股排水上游段寬度約為6至7公尺，與規劃報告中建議的10公尺寬度有差距，有鑑於2018年0823豪雨時曾發生溢堤事件，加上未來工業區廠商建廠後的需求，南市府去年爭取經濟部水利署前瞻基礎建設經費4500萬元，辦理「七股區七股排水6K+437~6K+770護岸治理工程」。
水利局指出，工程施作採箱涵型式埋於南33線下方，以增加排水通水斷面，針對聚落低窪處佈設抽水機房及預埋管件，當外水過高內水無法排出時，抽水機將啟動協助抽排聚落內水。目前施工進度已達90%，排水拓寬工程已完成，而抽水平台尚在趕工中，預期颱風季前全部完工，進一步提升七股排水系統效能，期間加強防潮閘門操作管理、移動式防水擋板使用，讓下游低窪聚落安全性更有保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言