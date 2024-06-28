曾文溪口兇狠圓軸蟹繁殖期 7至9月交管巡守護蟹

每年夏天是台南曾文溪口兇狠圓軸蟹繁殖期，母蟹須跨越陸地前進河口產卵；台江處今天宣布啟動護蟹保育計畫，7月至9月滿月期間進行2公里路段交管，保七總隊也將出動巡守。

內政部國家公園署台江國家公園管理處今天指出，台南市安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林是台江國家公園最重要陸蟹熱點，擁有台灣最大兇狠圓軸蟹族群，降海釋幼繁殖季是6月至11月。

台江處今年委託台灣濕地保護聯盟辦理陸蟹公民科學家保育行動計畫，預定7月至9月間進行護蟹保育，同時在3次滿月期間展開交通管制，主因是兇狠圓軸蟹多在滿月時現身，從陸地往河口移動繁殖。

今年護蟹交通管制範圍，涵蓋台江國家公園青草崙堤防防汛道路，從「與城西街3段1105巷（原水多多樂園前道路）交會處」至「青草崙海巡哨所」，長度約2公里。

參考近2年陸蟹調查結果及建議，今年交管日期初訂7月21至25日、8月19日至23日、9月19至21日，交管時間是晚上6時30分至9時30分。

交管期間除相關必要公務、災害防救及特殊情形，禁止任何機動車輛進入管制區，如需要徒步進入管制區，車輛應停放於原水多多樂園前停車場。

台江處表示，因管制區周邊也有少量陸蟹遷徙，行車須減速避讓，且避免民眾徒步進入陸蟹遷徙熱區影響遷徙釋幼，今年也新增徒步管制區。

台江處人員告訴中央社記者，兇狠圓軸蟹保育有成，前幾年6月僅觀察到數百隻母蟹從陸地往河口移動，但今年6月已逾1000隻，初估7月至9月母蟹降海釋幼將會大爆發。

台江處去年6月至9月共護蟹8604隻，其中7月至8月繁殖高峰期6654隻。同年7月至8月台南社大也加入護蟹行列，在鹽水溪口護蟹232隻。

兇狠圓軸蟹平時在沿海魚塭、波堤、防風林地等處挖洞棲息，母蟹如欲降海釋幼，就得橫跨防汛道路、波堤等才能抵達河口，這段路程至少100公尺，途中容易被汽機車「路殺」，往往支離破碎，慘不忍睹。

目前，台江國家公園管理處及台南市政府已陸續在兇狠圓軸蟹出沒處立下警示牌，提醒民眾注意衝向河口的母蟹。

兇狠圓軸蟹屬地蟹科圓軸蟹屬，分布於薩摩亞群島、大溪地、自印度太平洋區直到東非、台灣及中國海南島等地，生活環境是海水，多見於沼澤地帶洞穴中。