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暑假弱勢孩子午餐不中斷 嘉市幸福飽餐券再+1兌換餐點更多元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府照顧經濟弱勢學生，今年將午餐券金額加碼到100元，暑假推動數位幸福飽餐券，符合資格學生持數位學生證「嘉ｅ卡」，到四大超商可兌換餐點。圖／嘉市府提供
嘉市府照顧經濟弱勢學生，今年將午餐券金額加碼到100元，暑假推動數位幸福飽餐券，符合資格學生持數位學生證「嘉ｅ卡」，到四大超商可兌換餐點。圖／嘉市府提供

嘉義市政府照顧經濟弱勢學生，暑假午餐不中斷，2021年7月將午餐券金額每餐50元調高到70元，今年加碼到100元，暑假推動數位幸福飽餐券，符合資格學生持數位學生證「嘉ｅ卡」，到四大超商可兌換餐點，部分超商加碼到價值110元餐點，讓發育期孩子暑假也能吃得飽，生活學習無後顧之憂。

市長黃敏惠說，嘉市國中小有2825名符合低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素，或家庭經濟困難學生，透過數位兌餐方式，讓學生無論是否到校，都能吃到營養健康午餐，家庭、學校與社會攜手合作，提供全面多元關懷照顧。透過一卡通票證公司的專業服務，讓「嘉ｅ卡」功能再+1，只要到超商輕鬆一「嗶」，就能享用等值午餐，未來市府將尋求更多店家加入服務行列，讓照顧弱勢學生美意更多元。

教育處長郭添財表示，數位化幸福飽餐券特點，家長可利用App得知學生兌餐紀錄，學校可透過大數據管理，掌握學生兌餐情形，提供必要關懷協助，藉科技輔助，掌握孩子生活現況；另為協助經濟弱勢學生解決早晚餐問題，學校會透過主動發現、馬上關懷、有效協助、輔導轉介等積極措施，結合社會資源提供協助。

嘉市府照顧經濟弱勢學生，今年將午餐券金額加碼到100元，暑假推動數位幸福飽餐券，符合資格學生持數位學生證「嘉ｅ卡」，到四大超商可兌換餐點。圖／嘉市府提供
嘉市府照顧經濟弱勢學生，今年將午餐券金額加碼到100元，暑假推動數位幸福飽餐券，符合資格學生持數位學生證「嘉ｅ卡」，到四大超商可兌換餐點。圖／嘉市府提供
嘉市府照顧經濟弱勢學生，今年將午餐券金額加碼到100元，暑假推動數位幸福飽餐券，符合資格學生持數位學生證「嘉ｅ卡」，到四大超商可兌換餐點。圖／嘉市府提供
嘉市府照顧經濟弱勢學生，今年將午餐券金額加碼到100元，暑假推動數位幸福飽餐券，符合資格學生持數位學生證「嘉ｅ卡」，到四大超商可兌換餐點。圖／嘉市府提供

低收入戶 超商 黃敏惠

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