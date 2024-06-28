暑假弱勢孩子午餐不中斷 嘉市幸福飽餐券再+1兌換餐點更多元

嘉義市政府照顧經濟弱勢學生，暑假午餐不中斷，2021年7月將午餐券金額每餐50元調高到70元，今年加碼到100元，暑假推動數位幸福飽餐券，符合資格學生持數位學生證「嘉ｅ卡」，到四大超商可兌換餐點，部分超商加碼到價值110元餐點，讓發育期孩子暑假也能吃得飽，生活學習無後顧之憂。

市長黃敏惠說，嘉市國中小有2825名符合低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素，或家庭經濟困難學生，透過數位兌餐方式，讓學生無論是否到校，都能吃到營養健康午餐，家庭、學校與社會攜手合作，提供全面多元關懷照顧。透過一卡通票證公司的專業服務，讓「嘉ｅ卡」功能再+1，只要到超商輕鬆一「嗶」，就能享用等值午餐，未來市府將尋求更多店家加入服務行列，讓照顧弱勢學生美意更多元。