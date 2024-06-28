找理由來台南！台南400「南夏時刻」3大展覽周末齊登場

暑假即將來臨，台南400「南夏時刻」三大展覽即將於本周末同步登場，包括「原原不止400年-原住民族群文化展」、「客星人的多重宇宙- 台南400客家大展」、「台南400健康福祉展」，深探索台南每個時期的不同樣貌，從回望過去歷史、了解不同族群在這片土地的交流、激盪、交融與翻新。

市長黃偉哲表示，台南400系列活動「不僅僅只是活動，而是深度探索這片土地的歷程」，不僅只有絢爛繽紛的燈會活動，也有深度講座、巷弄探訪，從不同面向認識台南。也透過深入淺出的展覽，讓台南人更加了解故鄉事，也再次讓世界看到台灣。

南市府指出，迎接暑期旅遊旺季，吸引更多全國及台南市民朋友參與，台南400推出暑期限定「台南400支線任務—南夏時刻」， 整合暑期各大活動及多種展演型態，以親子共遊、藝文展覽、戶外活動三大類主題，打造適合全家一起安排來台南夏日出遊新選擇。

三大展覽包括，「原原不止─400年原住民族群文化展」推出「台南原住民餐桌」、「台南原住民傳統信仰與建築」等單元主題，帶領觀者看見早期先民的生活智慧與信仰文化，還有一系列巡迴行動展、文化專題講座、走讀導覽等活動，展期自6月29日至12月31日，地點在蕭壠文化園區A7館。

「客星人的多重宇宙─台南400客家大展」，透過4隻不同性格的可愛原生IP角色，陪伴觀者一路從客語新手村、職人故事、產業尋跡等，看見台南的客家族群，在語言、人物故事、產業歷史的多元風貌。展期自6月29日至11月30日，地點在台南市客家文化會館。