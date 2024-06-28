台南「富人里」窘境 人行道被擋、塞車成日常

南科LM特區占善化區蓮潭里95%面積，10年前起工作人口大量遷入，也讓里民年均所得185萬元成台南各里最高，不過居民陸續反映人行道有路樹、路燈、變電箱擋道，路小、停車位不足，議員多次要求改善；南市工務局指出，已盤點占用人行道情況，分兩年改善。

蓮潭里截至5月設籍人口數已6785人，有望不久後超車光文里成善化區第1大里，隨著開發程度高、移入人口增加，塞車成為日常，更凸顯出基礎建設不足的問題，加上原開發計畫與現在實際狀況不符，居民苦笑說「外界視我們住在『富人里』，聽來反像諷刺」。

1名當工程師的居民說，人行道遭路樹或電箱阻擋外，不少臨路的建案與人行道接壤，住戶停車會占用，引發爭執；李姓居民則質疑，起初規畫就有問題，種的路樹現在還要花錢移除，真的是「錢太多」。里長陳紫晶說，蓮潭里現狀是「他山之石」，市府開發其他特定區時，希望別犯同樣錯誤。

工務局指出，日前已現勘，將改善蓮潭路、善新大道、善新西路、陽光大道等路段的人行道，並針對該區各路段因植栽、路燈等占用人行道通行狀況進行盤點，上月底邀相關單位開會決議，預計分2年時間進行改善。