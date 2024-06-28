台南善化、隆田火車站 最快明年改建

南科效應帶動人口移入周邊行政區，台鐵善化、隆田火車站近年運量大增，地方爭取改建，交通部長李孟諺昨考察允諾2個月內核定兩站共3600萬元的規畫經費，最快明年動工，另，許多通勤族從台鐵南科站再騎車到園區，陽光大道與西拉雅高架路段口容易回堵，更頻見逆向造成事故，里長前天與市府會勘，因道路難拓寬，建議改道。

善化火車站每日運量逾6000人次，僅次於台南、新營、大橋，目前上下車都在前站，無後站設計，規畫改建採跨站式站房，增設1岸壁式月台，第2月台改為島式月台，並成為南迴線的發車站；隆田車站也採跨站式站房設計，串聯兩側，目標是均衡官田區鐵路東西兩邊發展。

兩車站改建估計13億元，立委郭國文、林俊憲、陳亭妃考察時認為相關改善勢在必行，李孟諺說，「回娘家不能雙手空空」，2個月內核定兩站規畫經費，由南市府申請鐵道發展基金、委託台鐵公司規畫設計，他也會向國發會報告爭取經費持續推動；南市副市長葉澤山說，市府全力配合。

另，善化區西拉雅大道是唯一行經台1線、蓮潭里LM特區，直接通到南科園區內，許多通勤族將機車停台鐵南科站外，出站後騎機車，欲上橋須沿南側橋下道路到陽光大道路口，兩段式迴轉上橋，或者繞行善新西路、龍目井路再轉陽光大道。

居民說，陽光大道僅1個快車道，LM特區人車幾乎也都從此處匯入上橋，相當容易回堵，且里內早期開發的道路路幅不寬，機車族繞進里內，塞車成日常；1名上班族指出，有騎士會從陽光南一路直接到西拉雅大道路口，外車道逆向上橋，相當容易肇事。

蓮潭里里長陳紫晶與相關單位前天會勘龍目井路與陽光大道路口情形，她表示，陽光大道中間分隔島無法再縮小增加車道寬度，建議提早出門，前往園區可以利用目加溜灣大道接善福大道進入。

南市交通局指出，西拉雅大道、陽光大道路口堵車問題，會討論改善方法。