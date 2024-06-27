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嘉市火雞肉飯夯…違規臨停大排長龍惹民怨 警加強取締

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
駕駛人違規亂停，警方將加強取締力度。圖／嘉義市警局提供
駕駛人違規亂停，警方將加強取締力度。圖／嘉義市警局提供

嘉義火雞肉飯聞名全台，市區好吃的火雞肉飯四處林立，尤其知名店家每到用餐時間總是大排長龍，一些貪圖方便的用路人，隨意停車造成交通紊亂，市民抱怨不已。市警局將從7月1日起針對吳鳳北路、民族路多家著名火雞肉飯店周邊道路擴大全時段規畫勤務執行，以提升用路安全及行車秩序。

市警局表示，吳鳳北路、民族路多家著名火雞肉飯店，每遇用餐尖峰時段，經常被民眾檢舉違規停車，影響用路人行車秩序行為，警察局自6月17日起，每日晚間規畫警力於晚上6點時至8點實施勸導及稽查取締後，至6月26日止，計舉發違規停車129件、勸導30件，違規情形已有大幅改善；並決定自7月1日起擴大全時段規畫勤務執行。

市警局長沈炳信表示，為提供友善行人空間及用路人行車安全順暢，將持續針對並排停車、占用人行道停車、禁止臨時停車處所（紅線）停車及其他占用道路等易生危害之違規行為嚴正執法，同時也要求執行勤務員警於稽查取締違規停車時，在法定程序內先以鳴笛（警報器）→拍照蒐證→勸導駛離→如駕駛人未到場或經勸導未駛離者，再予製單舉發，同時籲請商家協助宣導與市民朋友共同配合；對旅遊購物之民眾可利用各路段沿線周邊路外停車場及路邊停車格停車，以避免違規停車遭舉發或拖吊移置，共同維護安全用路環境。

陳姓市民表示，這些路段的火雞肉飯不但好吃且價位親民，雖然換桌率很快，但用餐時段店家仍然不斷有排隊人潮，因為用餐時段也是下班時段，只要有人自私地違規停車，常會造成交通大打結，支持警方強力取締。

嘉義市民族路段有駕駛人自私違規停車，令民眾受不了向警方檢舉亂象。圖／嘉義市警局提供
嘉義市民族路段有駕駛人自私違規停車，令民眾受不了向警方檢舉亂象。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警方加強勸導及稽查取締。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警方加強勸導及稽查取締。圖／嘉義市警局提供

人行道 嘉義 火雞肉飯 警察

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